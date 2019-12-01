"Не заржавеет!" Лавров неожиданно высказался о "дружбе" с Украиной

Восстановление двухсторонних отношений между Украиной и Россией зависит от действий официального Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, передает издание "Вести". В саммите также примут участие глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Сергей Лавров reshet.tv

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Встреча президентов России и Украины пройдет на полях другого мероприятия, и бессмысленно гадать, насколько она будет масштабной, отметил Лавров. "Будет встреча нормандского формата, четыре лидера там будут вместе в одно и то же время. Есть возможность поговорить президенту Путину и президенту Зеленскому", – подчеркнул политик.

Министр уточнил, что контакт будет полезен, поскольку Москва хочет понять, как после неоднозначных и противоречивых фраз из офиса Зеленского сам лидер Украины видит "движение к выполнению минских договоренностей". Что касается разговора о двусторонних отношениях, "здесь зависит все не от нас", подчеркнул Лавров.

"Двусторонние отношения сокращали, прерывали транспортное сообщение не мы, и если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, я думаю, за нами не заржавеет", — добавил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что встреча Зеленского и Путина в Париже в "нормандском формате", запланированная на 9 декабря в Париже (Франция), состоится в Елисейском дворце.

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