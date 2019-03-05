|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Не только Javelin: в США выступили за поставку в Украину новых типов оружия

2.2тЧитать материал на украинском

США могут предоставить Украине новые снайперские системы, боеприпасы и системы для военно-морских сил.

С рекомендацией направить ВСУ новые типы оружия помимо комплексов Javelin выступил в Сенате США главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти, передает "Укринформ".

"Есть и другие типы оружия, снайперские системы, боеприпасы и, несмотря на события в Керченском проливе, возможно, будет рассматриваться предоставление систем для военно-морских сил", – заявил он.

Новости
Усовершенствованный Javelin: в США представили смертоносное оружие
Кертис Скапаротти

Кертис Скапаротти

Скапаротти добавил, что такие решения должны проходить политическое обсуждение.

Он также отметил успехи украинских военнослужащих в использовании противотанковых систем Javelin. По мнению генерала, украинцы очень хорошо прошли тренировки. "Они ответственно подошли к безопасности и применения этого оружия. Мы пристально следим. Они хорошо справились", – подчеркнул Скапаротти.

Javelin

Javelin

censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оборонительного вооружения из США и стран НАТО, в том числе дополнительных комплексов летального оружия.

Недавно в Соединенных Штатах предложили новую военно-техническую помощь для Украины, в том числе и для военно-морских сил. Так, военный атташе американского посольства отправил письмо в Минобороны Украины с предложением передачи на вооружение фрегатов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Тег
Javelin
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинские холопы должны сражаться и погибать ради того, чтобы их американские хозяева могли продавать свой СПГ на европейском рынке. У продажных хохлов такая судьба: гибнуть за интересы заокеанских господ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Elonka Elonka
Elonka Elonka
А на радионож для лечения онко больных детей .помнится собирали по пять гривень .всем миром. .а его стоимость по сравнению с вооружением ..копейки . Почему так .никому в голову не приходит вопрос ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Для этого украине опять кредит надо взять у МВФ))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3

Наши блоги