Не только Javelin: в США выступили за поставку в Украину новых типов оружия

США могут предоставить Украине новые снайперские системы, боеприпасы и системы для военно-морских сил.

С рекомендацией направить ВСУ новые типы оружия помимо комплексов Javelin выступил в Сенате США главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти, передает "Укринформ".

"Есть и другие типы оружия, снайперские системы, боеприпасы и, несмотря на события в Керченском проливе, возможно, будет рассматриваться предоставление систем для военно-морских сил", – заявил он.

Кертис Скапаротти

Скапаротти добавил, что такие решения должны проходить политическое обсуждение.

Он также отметил успехи украинских военнослужащих в использовании противотанковых систем Javelin. По мнению генерала, украинцы очень хорошо прошли тренировки. "Они ответственно подошли к безопасности и применения этого оружия. Мы пристально следим. Они хорошо справились", – подчеркнул Скапаротти.

Javelin censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оборонительного вооружения из США и стран НАТО, в том числе дополнительных комплексов летального оружия.

Недавно в Соединенных Штатах предложили новую военно-техническую помощь для Украины, в том числе и для военно-морских сил. Так, военный атташе американского посольства отправил письмо в Минобороны Украины с предложением передачи на вооружение фрегатов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал