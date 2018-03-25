УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Нечеловеческие крики": стало известно о новых жертвах в Кемерово

3.3тЧитать новость на украинском

В российском Кемерово во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" сгорел целый контактный зоопарк.

Животных не успели спасти, передает НТВ в своем Telegram.

Зоопарк находился на третьем этаже здания, где до сих пор полыхает огонь. По последним данным, погибли 200 животных 25 видов.

Новости
Выпрыгивали из окон: появились жуткие кадры пожара в России

В СМИ также выложили переписку с сотрудником этого зоопарка, который подтвердил трагедию.

Очевидцы в соцсетях пишут, что спасатели "слышали самые страшные крики в своей жизни" - нечеловеческие крики горящих животных.

Как сообщал "Обозреватель", в российском Кемерово в воскресенье, 25 марта, вспыхнул ТЦ "Зимняя вишня". Спасатели пока не ликвидировали возгорание.

Читайте все новости по теме "Пожар в ТРЦ Кемерово" на Обозревателе.

Тема
Пожар в ТРЦ Кемерово
Место
РоссияКемерово
Поделиться в Facebook

Наши блоги