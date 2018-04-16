Не подействовало: делегация Асада все равно собралась в Крым

Президент Сирии Башар Асад подтвердил, что сирийская делегация поедет в аннексированный Крым на Ялтинский международный экономический форум, несмотря на последние события.

Об этом заявил так называемый депутат Госдумы от оккупированного Севастополя, передает РИА Новости.

"Визит сирийской делегации на ЯМЭФ подтвердил президент Сирии Башар Асад во время встречи с представителями российской делегации. Сирийцы должны прибыть в Крым 18 апреля. В составе делегации на форуме в Ялте ожидается присутствие чиновников рангом не ниже министра экономики САР", — сказал он.

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По его словам, на встрече с Асадом российская делегация обсуждала вопрос создания морского пути между аннексированным Севастополем и Тартусом.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Башар Асад рассказал, что в 2017 году его дети ездили отдыхать в крымский лагерь "Артек".