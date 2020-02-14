Не могут выйти из кают: на еще одном курортном лайнере заболели более 340 пассажиров

345 пассажиров еще одного круизного лайнера компании Princess заболели. Известно также о заражении нескольких членов экипажа. При этом речь идет не о коронавирусе.

Отмечается, что судно "Карибская принцесса" вышло в двухнедельный круиз из Форт-Лодердейл в Южной Флориде 2 февраля. Всего на борту 4 тыс. пассажиров, передает NBC.

На еще одном лайнере вспыхнула болезнь Иллюстрация

У заболевших наблюдается рвота и диарея. Один из пассажиров рассказал, что из-за недуга сутки не мог выйти из каюты.

Официально причина вспышки заболевания пока не объявлена — пока говорят, что это "желудочно-кишечная инфекция, вызванная норовирусом".

Как сообщал OBOZREVATEL, первые 11 пассажиров, анализы которых показали отрицательные результаты на коронавирус, 14 февраля смогли покинуть круизный лайнер Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы (Япония).

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