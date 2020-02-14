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14 февраля • обновлено в 21:16
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Не могут выйти из кают: на еще одном курортном лайнере заболели более 340 пассажиров

1.6т
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345 пассажиров еще одного круизного лайнера компании Princess заболели. Известно также о заражении нескольких членов экипажа. При этом речь идет не о коронавирусе.

Отмечается, что судно "Карибская принцесса" вышло в двухнедельный круиз из Форт-Лодердейл в Южной Флориде 2 февраля. Всего на борту 4 тыс. пассажиров, передает NBC.

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На еще одном лайнере вспыхнула болезнь

На еще одном лайнере вспыхнула болезнь

Иллюстрация

У заболевших наблюдается рвота и диарея. Один из пассажиров рассказал, что из-за недуга сутки не мог выйти из каюты.

Официально причина вспышки заболевания пока не объявлена — пока говорят, что это "желудочно-кишечная инфекция, вызванная норовирусом".

Как сообщал OBOZREVATEL, первые 11 пассажиров, анализы которых показали отрицательные результаты на коронавирус, 14 февраля смогли покинуть круизный лайнер Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы (Япония).

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
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