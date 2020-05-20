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20 мая • обновлено в 21:13
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"Не мог даже держать телефон": медбрат из США за время болезни COVID-19 потерял 23 кг. Фото до и после

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43-летний медбрат из Сан-Франциско показал, как его тело изменилось после того, как он переболел COVID-19 и шесть недель не приходил в себя.

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Как сообщает Buzzfeed, Майк Шульц заразился на благотворительном фестивале, который он посещал в начале марта. Сам он признается, что тогда довольно легкомысленно относился к болезни и не подозревал, что может заразиться.

Однако, по возвращению домой, у него резко подскочила температура, его госпитализировали и подтвердили диагноз COVID-19. Майка интубировали, а лечение в том числе включало введение пациенту снотворного. Это продолжалось шесть недель и когда мужчина пришел в себя, то не мог поверить в это. При этом, он был настолько слаб, что не мог даже держать в руках телефон.

Медбрат из США за время болезни COVID-19 потерял 23 кг. Фото до и после

Медбрат из США за время болезни COVID-19 потерял 23 кг. Фото до и после

"Я думал, что прошла только неделя. Я не мог держать свой мобильный телефон; он был таким тяжелым, а мои руки дрожали", – вспомнил мужчина.

В соцсетях он опубликовал две фотографии – до и после болезни. На первой видно здорового мускулистого мужчину – он занимался в спортзале по 6-7 раз в неделю. Выйдя из больницы, он потерял 23 килограмма и был полностью изможден.

Остальным Майк посоветовал серьезно относиться к вирусу, ведь он способен поразить даже здоровых и сильных людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянка Сильвия Барбагалло заразилась COVID-19 еще в декабре, когда мир еще не был охвачен пандемией коронавируса.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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