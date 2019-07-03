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Не будет президентом? Сын Лукашенко удивил сеть выходом в народ. Видео

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В сети появилось новое видео с 14-летнем сыном президента Беларуси Александра Лукашенко Николаем.

Как пишет nn.by, его впервые сняли с близкого расстояния. На ролике Лукашенко-младший пожимает руку мужчине и общается с ним. "Я ваш голос вообще впервые слышу", – говорит тот.

"Вышел в народ", – прокомментировали ролик в Telegram-канале "Беларусь головного мозга".

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"Нам его не прокормить!" Внезапно повзрослевший сын Лукашенко озадачил сеть

Александр и Николай Лукашенко

Александр и Николай Лукашенко

ИноСМИ

При этом автор видео, очевидно, имея ввиду Николая Лукашенко, написал: "Он сказал, что не будет президентом".

Не будет президентом? Сын Лукашенко удивил сеть выходом в народ. Видео

Скриншот

Напомним, ранее сеть пришла в восторг от нового фото Николая Лукашенко, показывающего его перемены во внешности.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против объединения с Российской Федерацией. Об этом он сказал на торжественном собрании, посвященном Дню независимости государства.

До этого глава РФ Владимир Путин сделал заявление о присоединении Беларуси, высказавшись о создании "союзного" парламента и единой валюты для двух стран.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
видеополитика
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