"Не будет больше пусков": Трамп заявил о спасении мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности, достигнутые между Вашингтоном и КНДР на саммите в Сингапуре, позволили миру избежать ядерной катастрофы.

"Мир сделал большой шаг в сторону от потенциальной ядерной катастрофы!" - написал он в Twitter, поблагодарив лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что Пхеньян отказался от ракетно-ядерных испытаний.

"Не будет больше ракетных пусков, ядерных испытаний и исследований. Заложники возвращаются домой к своим семьям. Благодарю вас, председатель Ким. Наш день, проведенный вместе, - исторический!" - добавил американский президент.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic!