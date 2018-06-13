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"Не будет больше пусков": Трамп заявил о спасении мира

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Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности, достигнутые между Вашингтоном и КНДР на саммите в Сингапуре, позволили миру избежать ядерной катастрофы.

"Мир сделал большой шаг в сторону от потенциальной ядерной катастрофы!" - написал он в Twitter, поблагодарив лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что Пхеньян отказался от ракетно-ядерных испытаний.

"Не будет больше ракетных пусков, ядерных испытаний и исследований. Заложники возвращаются домой к своим семьям. Благодарю вас, председатель Ким. Наш день, проведенный вместе, - исторический!" - добавил американский президент.

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Как известно, по итогам саммита Трампа и Ким Чен Ына лидерами стран было подписано соглашение о неопределенных специфических "гарантиях безопасности" со стороны США в ответ на денуклеаризацию Корейского полуострова.

В свою очередь сам лидер Северной Кореи назвал документ историческим.

Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
США
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