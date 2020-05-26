Названы креативные способы соблюдать дистанцию на карантине

В последнее время все больше стран мира выходят из длительного карантина из-за пандемии, вновь открывая для граждан доступ к посещению парков, церквей, ресторанов, парикмахерских и т. д.

При этом всем напоминают, что в общественных местах главным правилом остается социальное дистанцирование. А для того, чтобы люди его придерживались, порой придумывают необычные способы, сообщает BBC.

Так, например, в бруклинском парке Domino газон стал похожим на поле для игры в "твистер". Там на расстоянии двух метров друг от друга белой краской нарисованы круги, каждый по 2,5 метра в диаметре, где можно удобно устроиться, чтобы погреться на солнце.

Domino Park в Бруклине (округ в Нью-Йорке, США) bbc.com

Ресторан в австралийском Сиднее подошел еще более оригинально к правилам социального дистанцирования. Теперь там между клиентами за столами сидят картонные изображения людей. При этом фоном играет записанный гул разговоров, чтобы создать иллюзию массовости.

Ресторан Five Dock Dining в Сиднее, Австралия bbc.com

Довольно милым способом решили разделить посетителей друг от друга в ресторане Бангкока, Таиланд. Там между людьми сидят очаровательные плюшевые панды.

Ресторан в Бангкоке, Таиланд bbc.com

Ресторан Penguin Eat Shabu в Бангкоке, Таиланд bbc.com

В техасском Хьюстоне парикмахерская установила пластиковые барьеры, которые тоже разделяют кресла с клиентами – так место стало похожим на лабиринт, где можно легко не заметить прозрачной стены.

Парикмахерская Bella Rinova в Хьюстоне (штат Техас, США) bbc.com

Тогда как в одной из средних школ в Брюсселе, Бельгия, всю территорию заднего двора расчертили шестиугольниками, дабы устные не забывали о том, что нужно соблюдать дистанцию.

Школа в Брюсселе, Бельгия bbc.com

Мечеть Мухаммеда аль-Амина в Бейруте, Ливан bbc.com

Ресторан в Милане, Италия bbc.com

Церковь Санта-Барбара в Мадриде, Испания bbc.com

Школа в Албании bbc.com

Лифт во Всемирном торговом центре в Коломбо, Шри-Ланка bbc.com

Трамвайная платформа в Ницце, Франция bbc.com

Временный лагерь для бездомных в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось наглядное видео о том, насколько важно людям соблюдать дистанцию хотя бы в 1,5 метра, чтобы предотвратить возможность заразится коронавирусом.

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