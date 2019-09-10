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10 сентября • обновлено в 22:51
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Назван новый советник по нацбезопасности США после громкого увольнения Болтона

3.6т Читать материал на украинском

Исполняющим обязанности советника президента по национальной безопасности США после увольнения Джона Болтона станет его заместитель Чарли Каппермен.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает "РИА Новости". Отметим, об отстранении Болтона с должности стало известно 10 сентября. Советник по национальной безопасности в свою очередь заявил, что подал прошение об отставке ещё накануне вечером.

Заместитель пресс-секретаря президента Хоган Гидли добавил, что отстранение Болтона от должности связано с несоответствием его "курсов и приоритетов" с взглядами президента США Дональда Трампа.

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Болтон и Трамп

Болтон и Трамп

РБК

"Суть российской угрозы Джон Болтон всегда понимал очень хорошо. Надеюсь, его преемник тоже. Это составляющая национальной безопасности США, нашей и всего трансатлантического сообщества", – отреагировал в Twitter бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Чарли Каппермен (в центре)

Чарли Каппермен (в центре)

RT на русском

Известно, что в 1987 году Каппермен работал с 40-м президентом США Рональдом Рейганом в качестве советника его кампании по внешней политике и обороне.

Он был сотрудником корпорации Lockheed Martin. Каппермен защитил диссертацию, тема которой связана со стратегическими доктринами США с 1945 по 1973 год.

Напомним, Болтон занимал свой пост с 9 апреля 2018 года. Недавно он совершил официальный визит Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп призвал Иран быть осторожнее с угрозами превысить лимит запасов низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
политика
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шакалы с расеи в восторге! Идиоты! Вы уже за Трампа пили шампанское! Ох вы и быдлo, кацaпы!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну слава Богу Климкин одобрил - подумал Трамп)))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кацaп Кацaпыч, Не ревнуй, тебя в остротах ни кто не переплюнет)))))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Захаров Дмитрий, тупое ничтожество. Ты себя остряком считаешь, мразь с расеи?
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