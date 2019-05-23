Назвал старушкой: посол Британии потроллила Зеленского

Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф потроллила президента Украины Владимира Зеленского за то, что он назвал ее страну "старушкой".

Подобное выражение прозвучало из уст главы государства в четверг, 23 мая, на IT-конференции iForum в Киеве. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, президент сказал, что "стapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля".

Зеленский на конференции Facebook Андрея Смолия

"Это уникальное событие. Впервые с 1882 года. Зa двa года дo этого они сделали эксперимент и сутки пpoжилы бeз угля. Бpитaнци показывают, что вecь мир отходит от угля. У ниx Poттepдaм-, у нac Poттepдaм+", – пояснил Зеленский.

Гоф отреагировала на его слова в своем Twitter. Посол опубликовала веселый снимок с подписью "Старушка?"

Twitter Джудит Гоф

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский на iForum в Киеве продемонстрировал несколько кадров, которые, по его мнению, отражают сегодняшнюю реальность в Украине. На экране появились робот-собака и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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