Назарбаев сдал Казахстан Путину: политолог раскрыл план Кремля

Президент России Владимир Путин в попытках сохранить власть может прибегнуть к присоединению Казахстана.

Этот вариант возможен, если не удастся слияние с Беларусью. Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Орешкин, передает "Апостроф".

"Опытный Нурсултан Абишевич Назарбаев понимает, что ему, в отличие от Лукашенко, не удастся обеспечить серьезное сопротивление московским поползновениям, потому что не на кого опереться. Опереться на Китай Казахстан не может: у них есть очень хорошее представление, что такое китайское руководство, например, Синьцзян-Уйгурским автономным районом, где живут в основном мусульмане, потомки кочевых казахов, уйгуров", — сообщил Орешкин.

Он добавил, что именно поэтому Назарбаев формально избавился от функций президента, сохранив за собой все ключевые позиции — с тем, чтобы остаться в памяти народа как первый президент суверенного Казахстана, а не тот человек, который прогнулся под давлением Москвы.

"Казахстана нет экономических и военных ресурсов для сопротивления, поэтому Назарбаев предпочел отойти в сторонку. Странно, что в России и за рубежом об этом, кажется, никто не говорит", — считает политолог.

"Так или иначе, в ближайшем будущем мы будем наблюдать попытки создать новое государство, не нарушая слишком очевидно Конституцию. Пока "план А", касающийся Беларуси, — первоочередной. Но вряд ли Лукашенко сдастся. Значит, не исключен и военный сценарий — опять же, гибридный, с зелеными, вежливыми человечками", — подытожил он.

Президент России Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, который был президентом Казахстана 30 лет, ушел с поста главы государства и передал власть Касыму-Жомарту Токаеву.

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