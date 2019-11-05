"Нация с коррупцией": глава Госдепа дал громкое интервью по Украине

США во главе с президентом Дональдом Трампом поддерживают Украину и намерены помочь в борьбе с коррупцией в стране.

Об этом в интервью заявил государственный секретарь Штатов Майкл Помпео, передает пресс-служба Госдепа.

"Что касается Украины, мы были сосредоточены на нескольких вещах. Во-первых, это нация с глубокой историей коррупции – и наша миссия, миссия посла, миссия господина Волкера (экс-спецпредставитель Госдепа в Украине Курт Волкер – Ред.) была очень четкой: создать набор инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и его команда смогли выполнить то, о чем они говорили во время своей кампании, а это – уменьшить риск коррупции", – сообщил дипломат.

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Помпео напомнил, что когда Россия оккупировала Крым и ввела войска на Донбасс, то президент Барак Обама отказался предоставлять украинцам "инструменты, оружейные системы, необходимые для защиты нации".

"Президент Трамп последовательно – не раз, не два, а три раза – предоставил эти системы вооружения украинскому народу и украинскому руководству. Мы дали им техническую помощь, которую предыдущая администрация отказалась предоставлять", – отметил Помпео.

Глава Госдепа подчеркнул, что при президенте Трампе США пришли на помощь Украине.

"Мы коллективно в Государственном департаменте фокусировались, как лазер, на том, чтобы донести до президента..., как мы можем спасти прозападную Украину, что сохранит демократию, свободу и вольность в Украине и Европе, а также защитит американцев", – сообщил Помпео.

Майк Помпео

При этом он не ответил, знал ли он о роли адвоката Трампа Руди Джулиани в коммуникации с украинскими властями, но сказал, что Государственный департамент США сосредоточен на защите американского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госдеп США опубликует архив документов об адвокате американского президента Дональда Трампа Рудольфе Джулиани, связанный с Украиной.

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