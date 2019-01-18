Национальное горе: в Польше прошла церемония прощания с убитым мэром Гданьска. Фото и видео

В Польше состоялась церемония прощания с мэром Гданська Павлом Адамовичем, который умер после нападения на концерте.

Гроб с городским главой поставили в Зимнем саду Европейского центра Солидарности среди белых роз, передает "Радио Польша" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Проститься с Адамовичем пришли толпы людей, а очередь растянулась на несколько сотен метров. Среди первых были его семья, друзья, знакомые и коллеги. На церемонии присутствовали депутаты Гданська всех каденций, которые ранее участвовали в торжественной сессии Городского совета во Дворе Артуса.

По данным издания, гроб в Европейском центре поставили на сутки. После церемонии тело Адамовича перенесли к базилике св. Девы Марии, где 19 января состоится похоронная святая месса. В этом храме Павла Адамовича похоронят.

Для тех, кто не сможет попасть в базилику городские власти в разных местах города установит экраны.

Тысячи людей сопровождали катафалк с гробом Адамовича. В руках у них были флаги с гербом города, а также национальные флаги Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, Адамовича ударили ножом во время благотворительного концерта. Его долго реанимировали прямо на сцене, после чего перевезли в больницу, где прооперировали. 14 января мэр Гданська умер.

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