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НАТО проиграет: в США дали неутешительный прогноз по войне с Россией

6.5тЧитать материал на украинском

В случае, если США выйдут из НАТО, а Россия оккупирует Литву и польскую территорию вблизи Калининграда, Альянс не сможет противостоять ей и проиграет.

Такое развитие данного сценария спрогнозировал Международный институт стратегических исследований США (IISS). Если США не будут участвовать в этой операции под названием "Восточный щит", НАТО не сможет быстро собрать необходимую мощность и поддерживать военных, считают аналитики, передает "Голос Америки".

Например, чтобы успешно разбить русские танки, силы НАТО должны иметь в своем составе танковые бригады и противопехотные машины в отношении 2:1.

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Прогноз по войне России и НАТО

Прогноз по войне России и НАТО

"Газета.Ру"

В сценарии вторжения в Балтию, если войска США не будут задействованы и в случае, если польские вооруженные силы уже понесли большие потери, исследователи отмечают, что "остальные европейские члены НАТО и Канада на данный момент имеют лишь 20 бригад, которые соответствуют критерию".

Наземные силы потребуют прикрытия от нападения РФ с воздуха, говорят эксперты.

"Ограниченная противоракетная оборона большой дальности будет достаточной, чтобы сдерживать передовые воздушные базы для НАТО, но при этом не будет избытка, чтобы защитить наземный компонент или критически важную военную инфраструктуру – тыловые командные пункты и логистику", – сказано в анализе.

В общем, расходы на закупки достаточного оборудования и обеспечения личного состава, чтобы преодолеть РФ в случае вторжения в Балтию, могут достигать 357 млрд долларов, считают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запаниковали из-за размещения ядерного вооружения США в Европе. В Москве уверены, что это является подготовкой к его применению.

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Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угрозаУгроза Третьей мировой войны
Место
США
Тег
НАТО
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Та не ссыте! Солдат ребёнка не обидит!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
" а Россия оккупирует Литву и польскую территорию вблизи Калининграда" Зачем?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель...ты хвалишь Россию ...не в первый раз)) Молодец Путин...создал самую мощную армию в мире.....НАТО ....само НАТО...не в состоянии противостоять)))
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2 из 5 ответов | показать все
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Мельничук Олександр, Приедешь мыть?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Мельничук, ржачное у тебя имя, Олександр.
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