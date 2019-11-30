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1 декабря • обновлено в 06:16
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НАТО боится? Столтенберг сделал тревожное заявление о России

11.7т
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Россия стала более опасной и непредсказуемой для стран НАТО.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в эфире France 24, отвечая на вопрос о главных угрозах.

Он отметил, что РФ стала напористой, инвестирует в создание ядерного оружия и нарушает Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

При этом Столтенберг считает, что НАТО является самым сильным и успешным Альянсом в истории.

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По его словам, достичь этого удалось благодаря умению адаптироваться и меняться в "изменяющемся мире".

НАТО боится? Столтенберг сделал тревожное заявление о России

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО не хочет новой гонки вооружений с Россией, но в то же время считает жесткой свою политику по отношению к Москве.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Йенс Столтенберг
Место
Россия
Тег
НАТО
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Базы строят все ближе и ближе, а ахрессивная Россия!?
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Гусенцова Галина, дураков в РФ больше, чем в НАТО, а это самая страшная сила.
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0
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Надо же как то финансирование выбивать )
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1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
да на хюу мы вертели вашу НАТу...
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Zhikharev Dmitry, ну. да, ты кроме этого ничего и не умеешь!!!!))
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