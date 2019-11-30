НАТО боится? Столтенберг сделал тревожное заявление о России

Россия стала более опасной и непредсказуемой для стран НАТО.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в эфире France 24, отвечая на вопрос о главных угрозах.

Он отметил, что РФ стала напористой, инвестирует в создание ядерного оружия и нарушает Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

При этом Столтенберг считает, что НАТО является самым сильным и успешным Альянсом в истории.

По его словам, достичь этого удалось благодаря умению адаптироваться и меняться в "изменяющемся мире".

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО не хочет новой гонки вооружений с Россией, но в то же время считает жесткой свою политику по отношению к Москве.

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