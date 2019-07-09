Нашли "химию": выяснился показательный нюанс об отношениях Трампа с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп нашли между собой "химию отношений" в телефонных разговорах.

Такое заявление сделал посол Украины в США Валерий Чалый, передает "Голос Америки". По его словам, представители Зеленского на этой неделе посетят Вашингтон для совместной с украинским посольством подготовки встречи.

"Эта встреча закладывает дальнейшие шаги по крайней мере работы нашей, посольства, на год вперед. Мы работаем над этим, не только мы, на этой неделе приедут представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать для того, чтобы сделать и даты визита, и его содержание", – сказал посол.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Чалый уточнил, что это вопрос следующих месяцев. "Думаю, август-сентябрь, визит должен быть полностью подготовлен", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что встреча Зеленского и Трампа должна состояться в ближайшее время, так как Белый Дом приготовил важный сигнал для украинского президента.

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