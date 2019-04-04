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"Нас застали врасплох": экс-генсек НАТО раскрыл правду об агрессии России

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Незаконный захват Россией украинского Крыма в 2014 году стал для НАТО неожиданностью.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью русской службе BBC.

"Это был сюрприз. С уверенностью могу сказать, что нас застали врасплох. Мы не ожидали, что европейская страна захватит силой часть территории у соседа. Россия сделала именно это, нелегально аннексировав Крым", – сказал он.

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Андерс Фог Расмуссен

Андерс Фог Расмуссен

frontnews.eu

При этом, Расмуссен заверил, что у НАТО не было никаких данных о том, что РФ готовилась перебросить на полуостров своих военных.

"Россия тогда начала сложную спецоперацию гибридную войну. Они использовали не только обычные вооруженные силы, но и кибератаки, кампании по дезинформации и другие. В то время мы были не готовы противостоять этому. С тех пор мы адаптировались. Но в 2014-м мы были застигнуты врасплох", – отметил бывший генсек НАТО.

Он также рассказал, что совет Россия-НАТО, который ранее активно работал, после аннексии Крыма потерял свою значимость. "В целом они вели себя довольно агрессивно, часто предоставляли фейки о своих действиях в Крыму. В НАТО им не верили", – рассказал Рассмусен о представителях Кремля.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

kp.ru

"Нас застали врасплох на первом этапе, но затем мы начали быстро реагировать. А историей, окончательно открывшей всем глаза на происходящее, стала, конечно, трагедия "Боинга" МН17, сбитого на востоке Украины", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Расмуссен заявил,что Россия хочет подорвать доверие к демократическим процессам во время президентской и парламентской кампаний в Украине.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Андерс Фог Расмуссен
Место
Украина
Тег
НАТО
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Макарский Александр
Макарский Александр
Так и Киевщину с Харьковщиной и Одещиной недолго проморгать. Поменьше треба було кастрюлеголовых нерабов на вонючем майдане печеньками подкармливать,а разведкой заниматься
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Когда обоср..лся, но пытаешься сохранить лицо)))))))
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