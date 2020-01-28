Напуганные люди разгребают еду: украинец показал новые кадры из охваченного коронавирусом Китая

Запорожец Владислав Шкроботько показал и рассказал, какая обстановка царит сейчас в Китае из-за смертельного коронавируса 2019-nCoV и как люди живут в условиях эпидемии.

В частности украинец прошелся улицами китайской провинции Хенань, в которой проживает сейчас и которая расположена по соседству с провинцией Хубэй, где уже зафиксировали случаи заражения вирусом. Ролик он опубликовал на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Владислав еще раз подтвердил слова многих о том, что в китайских провинциях не работают большинство заведений общепита. А люди паникуют и массово опустошают полки аптек и супермаркетов.

Запорожец Владислав Шкроботько показал охваченные коронавирусом улицы Китая

По его словам, на входах в общественные места жителям в обязательном порядке измеряют температуру и впускают только тогда, когда она в норме. Если же есть подозрение на вирус – направляют в больницу.

Опустевшие улицы китайской провинции Хенань YouTube/VLADISLIFE

Также Владислав подчеркнул, что из-за противоречивой информации о вирусе людям сложно разобраться, где правда, а где фейк. Так как местные СМИ дают разные данные о количестве зараженных и умерших, о перекрытии тех или иных дорог между провинциями.

Люди напуганы и скупают еду в супермаркетах, боясь, что те закроются YouTube/VLADISLIFE

"Чем-то обстановка напоминает 2012 год, когда все боялись конца света. Люди путаются и не знают, кому верить. Они ломятся в аптеки и закупают медикаменты, опустошают полки в магазинах. Появилась информация, что в ближайшие две недели все будет закрыто. На улицах приходится ходить в маске", – рассказал украинец.

Запорожец Владислав Шкроботько YouTube/VLADISLIFE

При этом отметил, что среди китайцев есть и те, кто совсем не поддается всеобщей панике и просто продолжает жить обычной жизнью. Например, Владислав показал ресторан, который все так же работает, а посетители и персонал спокойно находятся в заведении без защитных масок. Также на улицах спокойно бегают дети.

"Немного переживаю по поводу этого всего, надеюсь – вакцину найдут и все станет как прежде, образуется…" – поделился переживаниями Владислав Шкроботько.

Люди напуганы и скупают еду в супермаркетах, боясь, что те закроются YouTube/VLADISLIFE

Люди напуганы и скупают еду в супермаркетах, боясь, что те закроются YouTube/VLADISLIFE

Опустевшие улицы китайской провинции Хенань YouTube/VLADISLIFE

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV за ночь с понедельника на вторник, 28 января, резко выросло до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек.

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