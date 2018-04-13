То, что спикер Палаты Предствителей и 3е лицо в государстве, надежда и восходящая звезда республиканской партии Пол Райан, объявил, что уходит из политики (навсегда или временно - не ясно) говорит мне только одно - в партии этой всё швах, некоторых их позиция лицемеров и подхалимов довела до цугундера и расплата в ноябре обещает быть кроваво-жёсткой.

Президент наш - не будем о грустном. Сами знаете.

А основное - это, конечно, нечто более вечное, чем президент - деньги.

На этой неделе офис по подсчётам в Конгрессе, выдал "приятную" новость, что дефицит бюджета будет в рекордную цифру 1 триллион долларов при общей цифре 4,4 триллиона долларов на 2019 финансовый год. Или около 23%. Даже при драконовских попытках экономии, Конгресс не сможет найти сокращений, больше, скажем, - 4% от всего этого. Вырасти из такого дефицита, раскрутив экономику, абсолютно невозможно, так как ни в каких розовых снах, я себе представить рост в 7-8% годовых. На постоянной основе просто не могу. Для справки, наш рост сейчас 2,4% в год и считается, что экономика бурлит как хорошо смазанный паровоз. Значит, как я и говорил вам, мои дорогие друзья, что повышение налогов, только вопрос времени. Невозможно исправить наши недосдачи в пенсионные, медицинские и военные фонды, за счёт урезания чего-то. Мы просто недополучаем необходимые для существования средства. Даже на то, что сейчас есть. А не на то, что нам в потенциале надо.

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Я был за сокращение корпоративных налогов и против сокращения личных налогов. Корпоративный налог в 35% - пардон, но это смешная цифра, даже при всех списываниях. Аналогичный налог в Европе около 25%. Потому снижение наших корпоративных налогов до 21% - мера правильная и если не сегодня, то завтра оно своё покажет. А вот снижение налогов нам, дорогие мои сограждане, мы явно не заслужили.

Мы не решили ни одного из 4х серьёзных финансовых вопроса за последние 20 лет.

Мы не решили как возместить пенсионный фонд, который сами мы разграбили. А его люди сами себе заработали, а не им подарили.Мы довели Медикер, опять таки, то что старики сами себе отложили, до порога банкротства, не желая ничего решать в этом вопросе.Наша армия не провела ни одной ревизии, чтобы сокращать то, что нужно и увеличивать расходы там где нужно. И довести вооружённые силы до состояния работы на минимуме денег или лечение ветеранов до очередей на годы - это не дело и не поведение великой державы.Расходы на Медикейд выросли, а опять таки ревизии серьёзной - никто не сделал. А ведь там потерь на миллиарды долларов. И почему человек на пособии Медикейд, имеет стандартно больше благ, чем человек всю жизнь откладывавший на Медикер? Где справедливость, Зин.

Кстати, потери при списывании налогов, только на честных ошибках, около 350 миллиардов $ в год. Извините, но это разгильдяйство, надо заканчивать. Плюс слишком много прохиндеев присосалось к разным фондам и списыванию налогов, как методу жульничества в законе. Почему это продолжается - я не понимаю. Никакого бюджета не хватит.

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Одним словом, нам не вырасти до баланса бюджета и нам не затянуть пояса до баланса бюджета. Для баланса нужно тупо больше собирать. И там, где можно, прекратить постоянные утечки и растраты, а значит нужна ревизия.

А нам всем нужна серьёзная клизма. И тем, кто кричит дайте ещё за счёт богатых и тем, кто хочет срезать всё на свете в надежде на чудеса в экономике. Мы, пардон, потеряли всякий стыд и совесть и также контроль над реальностью. Да-да - я всем это говорю. Деньги не растут на дереве и Ротшильд их не принесёт в клюве. Деньги надо зарабатывать и, по возможности, озаботится быть чуток прижимистей и не тратить на чёрт знает что. Мы все делали то, к чему пришли и все, поголовно, должны исправлять и платить за наши ошибки. Готовность постоять за страну - сообщать немедленно.