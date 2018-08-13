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ПолитикаЭкономика
Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Наконец-то Турция начала получать то, что давно 1000 раз заслужила

22.4т

Яйца, как главное в политике.

Гм, а ведь тарифная война складывается в нашу пользу.

Европа начала шевелиться и, я уверен, какое-то общее соглашение по улаживанию остальных споров, впереди. И вообще нужно прийти к общему рынку, где тарифов не будет между двумя центрами западного мира вообще. Япония и ЕС уже заключили соглашение об Общем рынке. Мы должны сделать тоже самое - это и будет окончательное решение всех споров и конфликтов.

В Китае серьёзные проблемы в связи с американскими тарифами. Как я писал ещё в декабре 2014 года, не мы зависим от Китая, а Китай зависит от нас. Количество желающих продавать тапки и гвозди на американском рынке - зашкаливает, а вот количество покупателей всего 900 миллионов человек. И потому именно Китай заинтересован в нашем рынке больше, чем мы. Разумеется мы тоже несём потери, но мы их переживём, а китайское барахло, убивающее американскую промышленность, уже дорожает и потому исчезает с рынка из за этого. Как бы ясно, что китайские джинсы конкурируют с американскими только на уровне цены, а не качества и если эту цену поднять тарифами, то ситуация выравнивается.

В Мексике и Канаде в принципе тоже всё складывается удачно по новому соглашению по НАФТА. Я пока не читал о чём идёт там речь, но ясно, что оно будет учитывать американские претензии.

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Турция, наконец-то, хвала всем богам и лидерам, именно сейчас начала получать то, что давно 1000 раз заслужила - по голове, как следует, за всё, что она творит последние годы. Почему не Обама? Почему именно Трамп занялся этим? Мы что, не видели Эрдогана два года назад и не понимали, что он из себя представляет? Конечно, понимали и знали, но как обычно ничего не делали. И это ещё один полный провал ближневосточной политики Обамы, который вот только сейчас оформился в полное и окончательное понимание момента. И да, пусть Турция на х*ен идёт из НАТО и отсасывает Путину. Не велика потеря. Точно также никому Турция, в том виде как она вернулась обратно в состояние исламизма, не нужна ни в ЕС, ни в Европе вообще. Этот путь для неё раз и навсегда туда закрыт. Можно не стучаться. И не волнуйтесь - никто в Турции эти "ценные" проливы не закроет, а закроют - мы их откроем силой за час, если надо будет.

И самое интересное или скорее глупое - идеи тарифов, удара по Китаю, окончание свободной торговли и переход к справедливой торговле - идеи из глубоко демократического лагеря. Их озвучивал ещё Клинтон и Гор, в самом конце 90х годов. Так как именно демократическая партия представляла интересы рабочих и синих воротничков, которые именно в конце 90х начале 2000х годов попали под мощный удар из Азии. Говорили, твердили в каждой предвыборной компании, обсуждали так и эдак прикидывали разные варианты и… ничего толком не сделали. Почему и потеряли тысячи фабрик и рабочий класс проголосовал за республиканца популиста в 2016м году. Потому что иx просто и достаточно справедливо достало ждать. Демократы решают проблемы нелегалов и бедных, разводят бодягу про образование, занимаются медицинской реформой, но до конца довести её не могут. А вот про основу основ - рабочий класс, индустриальная мощь, фабрики и заводы, попросту забыли и забили.

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И теперь, даже со всеми оговорками и, уверен, вашим несогласием, это ведь победа Трампа. Демократическая идея, которую демократы похоронили своей демагогией обо всём кроме того, что на самом деле нужно и важно, взята на знамя наиболее одиозным из всех возможных людей - Дональдом Трампом.

Ура товарищи! Ваши идеи работают в другом лагере, потому что вы их успешно просрали.

Что-то монументально идиотское имеет место в нашей жизни и я даже не знаю, как описать это состояние полного ступора, что охватывает, когда раскладываешь всё это на составные части...

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Темы
Политические скандалы в СШАПереворот в Турции
Место
США
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
много ходов очка эрдогана...у путина научился...хоть бы вовчика мониторил, очко то не железное!, стока ходить...туда,суда....)))
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rauschensky felix
rauschensky felix
госпаде. какой кретин! почему то любой еврей, приехавший в сша считает себя финансовым аналитеком.
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Remla Tomas
Remla Tomas
Да, суверенная турка прагматично и суверенно сбивает время от времени рахиньiх пидрАссов, чтоб раха сильно не вьiйо.
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