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19 ноября • обновлено в 11:30
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Найти и уничтожить: Россия стянула к Черному морю корабли и авиацию

2.6т
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Россия начала масштабные военные учения в Черном море, в которых задействованы 10 кораблей и авиацию.

Как сообщает пресс-служба российского флота, "экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы, уничтожат подводную лодку, обнаружат и нанесут удар по цели на берегу, а также будут практиковаться в отражении воздушных атак".

В маневрах задействованы корабли, базирующиеся в Севастополе и Новороссийске, фрегат "Адмирал Эссен", "Волочек", большой десантный корабль "Азов", малый ракетный корабль "Вышний Волочек". Кроме того, в учениях примут участие вспомогательные суда и тральщики "Турбинист", "Ковровец". В ходе учений также задействуют истребители Су-30СМ.

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"ЗН"

Как известно, за пять лет аннексии Крыма количество кораблей Черноморского флота Росссии выросла с 34 до 49, в том числе подводных лодок – с одного до семи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные катера "Кременчуг" и "Лубны" патрулируют Азовское море и успешно сдерживают россиян от открытой агрессии.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
надо в стиле помойки обоза заголовок сделать,паника в Украине и за учений российской армии ))
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К Денис
К Денис
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные катера "Кременчуг" и "Лубны" патрулируют Азовское море и успешно сдерживают россиян от открытой агрессии... Огонь.. Браво!!! Бис!! День сделан!!
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Не, ну уж если там рядом "Кременчуг" и "Лубны" то нечего бояться)
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