Найти и уничтожить: Россия стянула к Черному морю корабли и авиацию

Россия начала масштабные военные учения в Черном море, в которых задействованы 10 кораблей и авиацию.

Как сообщает пресс-служба российского флота, "экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы, уничтожат подводную лодку, обнаружат и нанесут удар по цели на берегу, а также будут практиковаться в отражении воздушных атак".

В маневрах задействованы корабли, базирующиеся в Севастополе и Новороссийске, фрегат "Адмирал Эссен", "Волочек", большой десантный корабль "Азов", малый ракетный корабль "Вышний Волочек". Кроме того, в учениях примут участие вспомогательные суда и тральщики "Турбинист", "Ковровец". В ходе учений также задействуют истребители Су-30СМ.

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Россия проводит учения в Черном море "ЗН"

Как известно, за пять лет аннексии Крыма количество кораблей Черноморского флота Росссии выросла с 34 до 49, в том числе подводных лодок – с одного до семи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные катера "Кременчуг" и "Лубны" патрулируют Азовское море и успешно сдерживают россиян от открытой агрессии.

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