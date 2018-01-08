Наивные глупцы: российский политик опустил крымчан на землю

Российская власть аннексировала Крым только ради реализации своих имперских амбиций и обеспечения ура-патриотических настроений.

Об этом заявил оппозиционный российский политик Геннадий Гудков в своем блоге на "Эхо Москвы".

"Вы, господа хорошие, видимо полагали, что власть в России — для народа, его благополучия и процветания державы? Надеялись, что новая (старая) Родина — цивильная страна с торжеством закона, оплот порядка?! Надеялись, что власть в РФ принадлежит людям, болеющих за славу Державы? Наивность, граничащая с глупостью", - обратился он к крымчанам.

По его словам, руководству России не Крым нужен, а ура-патриотический порыв электората для укрепления власти.

"Не безопасность страны важна режиму — а безопасность собственного всевластия и коррупционного обогащения. Почему многие крымчане решили, что в Крыму будет по-другому, не как во всей России, мне совершенно непонятно. Крым — не суверенный остров, на нем будут царить те же порядки (только еще хуже), что и "на материке". То же бесправие граждан, такое же жульё и ворье во власти. Присоединяясь к России, вы присоединились не только к Державе, но и ко всем ее болезням и язвам. Надеяться на иное было просто наивно и глупо", - отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", в воскресенье, 7 января, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk провел многочасовой полет вдоль линии разграничения на Донбассе и вблизи аннексированного Крыма.