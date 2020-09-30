Нагорный Карабах или Арцах: в чем суть конфликта Армении и Азербайджана

В конце сентября Армения и Азербайджан в очередной раз фактически развернули полномасштабные боевые действия на Южном Кавказе за Нагорно-Карабахский регион. Он признан частью Азербайджана, однако фактически он находится под контролем этнических армян.

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С азербайджанской Карабах переводится как "черный сад", однако этнические армяне называют его Арцах – древним армянским названием для этой местности. OBOZREVATEL рассказывает о том, что лежит в основе конфликта между двумя странами, который длится десятки лет и снова обострился.

Причина этнических столкновений между странами

Кровавую войну за Нагорный Карабах Армения и Азербайджан вели в конце 1980-х – начале 1990-х годов. В 1994-м правительства объявили о прекращении огня, однако им так и не удалось договориться о мирном договоре.

Обе страны были частью Советского Союза, который существовал между 1922 и 1991 годами. Обе лежат в стратегически важном районе юго-восточной Европы – Кавказе. Граничат с Турцией на западе, Ираном – на юге, а также Грузией – на севере, где с Азербайджаном граничит и Россия.

Армения – христианское государство, а богатый нефтью Азербайджан – мусульманское.

Нагорный Карабах в советское время был регионом с армянской этнической большинством, который контролировался властями Азербайджана. Но когда в конце 1990-х СССР начал распадаться, "региональный парламент" Карабаха проголосовал за то, чтобы стать частью Армении.

Это в свою очередь привело к этническим столкновениям, а после провозглашения Арменией и Азербайджаном независимости от Москвы – вообще к полномасштабной войне. В ней погибли десятки тысяч людей, еще до миллиона были перемещены на фоне сообщений о так называемых этнических чистках с обеих сторон.

Армянские силы получили полный контроль над Нагорным Карабахом до того, как объявили о прекращении огня при посредничестве России. Тогда же они захватили часть земель вокруг региона, принадлежащие Азербайджану.

После этой сделки Нагорный Карабах оставался частью Азербайджана, при этом руководили им этнические армяне при поддержке правительства Армении. Фактически, регион стал так называемой независимой республикой, которую, однако, никто не признал. В частности, ее независимость не признала даже сама Армения.

С тех пор страны участвовали в многочисленных мирных переговорах при посредничестве Минской группы ОБСЕ – этот орган был специально создан в 1992 году под председательством Франции, России и США.

Однако Армения и Азербайджан так и не смогли договорились о мирном договоре. На протяжении последних трех десятилетий продолжались столкновения, а в результате последней серьезной вспышки в 2016 году погибли десятки военных с обеих сторон.

Другие причины конфликта

Конфликт между Арменией и Азербайджаном осложняется еще больше из-за геополитики. Так, страна-член НАТО Турция была первым государством, признавшим независимость Азербайджана в 1991 году. В свое время президент последнего Гейдар Алиев описал страны как "одну нацию с двумя государствами".

После обострения конфликта 27 сентября 2020-го Турция заявила, что рассматривает действия "республики Нагорный Карабах" относительно Азербайджана, как нападение на собственную территорию. Там выразили готовность поддержать страну в войне против Армении.

В частности, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что единственным путем урегулирования конфликта в непризнанной республике является выведение Вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана.

"Турция полностью поддерживает Азербайджан. Пришло время коренным образом решить проблему армянской оккупации. Турция всегда была рядом с Азербайджаном – и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", – заверил чиновник.

Его мнение поддержал заместитель председателя правящей партии Турции Нуман Куртулмуш, отметив, что страна воспринимает проблемы Азербайджана как собственные.

"Нападения на Азербайджан мы расцениваем как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану", – подчеркнул он.

Со своей стороны Армения имеет хорошие отношения с Россией. У нее есть российская военная база, также обе страны являются членами военного союза – Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Так, после последних событий в Карабахе президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили военный конфликт. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений", – заявили в Кремле.

Путин в разговоре с Пашиняном отметил, что нужно не допустить дальнейшей эскалации и прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В Армении заявили о возможности военно-политического союза с "республикой Нагорный Карабах" из-за возобновления военных действий в регионе.

Такую позицию передала представительница правящей в стране парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

"В сложившейся ситуации, параллельно развитию событий, активно обсуждаются возможные совокупные действия. В частности, вывод военно-политического союза с Арцахом", – написала она в Facebook.

Кроме того, в Министерстве обороны Армении добавили, что действия Азербайджана не оставляют другого выхода, как перейти к "применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи".

Добавим, что Украина в своих стратегических документах называет Азербайджан стратегическим партнером. Армения же была одной из 11 стран, проголосовавших против резолюции ООН о признании незаконности аннексии Крыма Россией.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Безопасности ООН призвал власти Армении и Азербайджана прекратить боевые действия в непризнанном Нагорном Карабахе и вернуться к содержательным переговорам. В частности, в учреждении осудили применение силы и выразили сожаление по поводу жертв конфликта.