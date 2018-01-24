УкрEngРус
ПолитикаЭкономика

Надо дружить с Россией: сосед Украины выступил с провокационным призывом

8.8тЧитать новость на украинском

Венгрия выступает за продолжение конструктивного диалога между Россией и странами Запада.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё, передает ТАСС.

"Мы должны вести диалог. На примере крупных проблем глобального характера прекрасно видно, что с помощью диалога преодолевать вызовы и противоречия проще. Я всегда призываю своих коллег помнить о примере Ирана, когда США, Россия и ЕС сели вместе по одну сторону стола переговоров и смогли решить одну из самых сложных глобальных проблем последнего времени. Надеюсь, что диалог будет способствовать и разрешению проблем в Арктике, а также снятию вопросов, вызывающих озабоченность у тех или иных стран", - сказал министр.

Новости
Конфликт Украины с Венгрией: ПАСЕ приняла резолюцию о языках

По словам Сийярто, интересам Венгрии соответствует "постоянно идущий прагматичный диалог между Востоком и Западом, крупнейшими игроками глобальной экономики и политики".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.

Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости