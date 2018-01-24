Надо дружить с Россией: сосед Украины выступил с провокационным призывом

Венгрия выступает за продолжение конструктивного диалога между Россией и странами Запада.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё, передает ТАСС.

"Мы должны вести диалог. На примере крупных проблем глобального характера прекрасно видно, что с помощью диалога преодолевать вызовы и противоречия проще. Я всегда призываю своих коллег помнить о примере Ирана, когда США, Россия и ЕС сели вместе по одну сторону стола переговоров и смогли решить одну из самых сложных глобальных проблем последнего времени. Надеюсь, что диалог будет способствовать и разрешению проблем в Арктике, а также снятию вопросов, вызывающих озабоченность у тех или иных стран", - сказал министр.

По словам Сийярто, интересам Венгрии соответствует "постоянно идущий прагматичный диалог между Востоком и Западом, крупнейшими игроками глобальной экономики и политики".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.