"Часть России можно отдать Китаю": известная гимнастка обратилась к Путину

Известная украинская гимнастка Надежда Васина пожелала президенту России Владимиру Путину "почувствовать ту боль и тот ужас, который он причинил людям Украины".

"Если он это почувствует, то может и поймет – хотя я не уверена – какой ужас натворил… Ему это еще аукнется. Ему и его команде", – высказалась Васина в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

Спортсменка высказала предположение, что Путин уже "немножко больной человек".

"Мне кажется, он уже никого не слышит. И мало что адекватно воспринимает и понимает… Он уже 20 лет руководит страной, у него замутненное понимание того, что вообще в мире происходит. Он… Да, он просто больной человек", – заявила она.

Васина также резко прокомментировала заявление Путина на пресс-конференции 19 декабря, когда он назвал Крым и Причерноморье "исконно русскими территориями".

"Если так говорить, то в принципе часть России тоже можно отдать разным странам. Если Китай сейчас зайдет в Россию, тоже могут сказать – мы пришли помогать россиянам. Если руководствоваться его мнением", – заметила гимнастка.

Пресс-конференция Путина 19 декабря Скриншот видео-трансляции

Напомним, 19 декабря в Москве состоялась большая пресс-конференция главы РФ Владимира Путина. Она запомнилась рядом курьезов, резкими высказываниями об Украине, а также почти рекордной длительностью мероприятия (4 часа 25 минут). Все подробности о пресс-конференции Путина – в материале OBOZREVATEL.

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