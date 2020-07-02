Над Японией пролетел яркий метеор: впечатляющее видео

В небе над Токио сгорел яркий метеор.

В столице Японии Токио в ночном небе пролетел и сгорел в атмосфере яркий метеор.

Об этом информирует The Japan Times, публикуя видео необычного явления (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Яркий метеор пересек небо над Токио в четверг ночью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что природное явление было зафиксировано примерно в 02:30 часов. А очевидцы в соцсетях уверяют, якобы также слышали взрыв.

"Я думал, что человек, который живет в квартире выше, прибивает полки", "Показалось, что мой ребенок, который спит на втором этаже, упал с кровати", – написали пользователи Twitter.

В Национальной астрономической обсерватории говорят, что метеоры наблюдают в Японии каждый месяц. Однако то, что люди могут слышать звуки от них, называют редким явлением.

Над Токио пронесся метеор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армении на севере страны упал большой метеорит, который успели снять на видео.