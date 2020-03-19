Начали испытание лекарства от коронавируса: как Британия справляется с пандемией

В Великобритании началось испытание лекарств на пациенте, зараженным китайским коронавирусом COVID-19.

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Об этом в четверг, 19 марта, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Daily Mail. При этом глава правительства не сообщил, какой препарат дали больному.

"Сегодня мы отправили первого пациента с коронавирусом на лечение, назначив препарат, который может бороться с болезнью", – отметил Джонсон.

Коронавирус в Британии

Также он добавил, что ученые планируют начать испытания вакцины в течение месяца, но предупредил, что "потребуется время, чтобы начать работу". При этом он пообещал, что правительство закупит экспресс-тесты на антитела, которые позволят выяснить, формируется ли иммунитет к коронавирусу и у кого он уже есть.

"Мы сегодня ведем переговоры о покупке так называемого теста на антитела, такого же простого, как тест на беременность… Мы купим сотни тысяч таких комплектов, как только это станет практически возможным", – заверил премьер.

Борис Джонсон

Как пишет издание, это связано с тем, что в США сообщили, что противомалярийный препарат хлорохин фосфат показал результат в лечении ассоциированной с COVID-19 пневмонии в клинических исследованиях.

При этом президент США Дональд Трамп уже заявил, что препарат будет доступен для больных вирусом "почти сразу", несмотря на то, что он не был официально одобрен FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Американские врачи намерены использовать данные о том, как больные пациенты реагируют на лечение.

Данный шаг в Штатах усилил давление на правительство Британии, где ее подданные подписывали петицию о начале испытания того же препарата, что и в США. Отметим, что еще в феврале британские чиновники запретили фармацевтическим компаниям экспортировать хлорохин и препарат от ВИЧ.

Добавим, что Джонсон акцентировал, что за три месяца правительство при поддержке врачей смогут кардинальным образом изменить ситуацию с распространением коронавируса.

Коронавирус в Великобритании

"Я думаю, что мы сможем переломить ситуацию в ближайшие 12 недель. Мы победим коронавирус. Мы быстро и все лучше понимаем динамику этого вируса, лучше понимаем, какие лекарства могут его вылечить " – заверил чиновник.

Однако Джонсон подчеркнул, что прогресс появится лишь тогда, когда население будет следовать рекомендациям правительства: сократит личное общение, удаленная работа и самоизоляция дома.

Добавим, что в стране пока не введен общенациональный карантин, однако массовые мероприятия отменены, закрылись многие театры, музеи, кинотеатры.

"Если мы увидим, что это не работает, то мы будем вынуждены применить более жесткие меры", – заявил Джонсон.

В Великобритании болезнь официально подтверждена почти у 2695 человек, 137 из них умерли.

Эпидемия коронавируса в Британии Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемия коронавируса COVID-19 в Великобритании может продлиться до весны 2021 года, а госпитализированными окажутся 7,9 млн подданных Соединенного Королевства.

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