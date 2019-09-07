На Землю обрушатся четыре смертельных урагана: где ждать

Вслед за разрушительным ураганом "Дориан", который обрушился на Багамские острова и побережье США, Землю накроет еще цепочка стихийных бедствий.

Об этом предупредило NASA. Ураганы получили названия "Джульетта", "Фернан", "Габриель" и "Факсай" и сформировались в Западном полушарии, пишет Daily Mail.

Во время наблюдений "Дориан" в Атлантике и ураган "Джульетта" в восточной части Тихого океана были определены как штормы второй категории со скоростью ветра около 161 км/ч. Фактически они уже исчерпали себя.

Землю накроют 4 урагана NASA

Шторм "Фернан", который обрушился на северо-восток Мексики, прежде чем рассеяться, достиг скорости ветра 72 км/ч.

Ураган "Габриэль", который двигается через Атлантику к побережью Африки, достиг скорости 80 км/ч. Но пока для суши он опасности не представляет.

"Факсай" же, вероятнее всего, двинется с запада на север-запад Тихого океана и принесет с собой сильные дожди. Предполагается, что он обрушится на японские острова в районе Токио со скоростью 148 км/ч. Произойти это должно 8 сентября 2019 года.

Землю накроют 4 урагана NASA

Землю накроют 4 урагана NASA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США показали катастрофические последствия урагана "Дориан".

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