Главная Новости
8 сентября • обновлено в 10:57
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

На Землю обрушатся четыре смертельных урагана: где ждать

11т Читать материал на украинском

Вслед за разрушительным ураганом "Дориан", который обрушился на Багамские острова и побережье США, Землю накроет еще цепочка стихийных бедствий.

Об этом предупредило NASA. Ураганы получили названия "Джульетта", "Фернан", "Габриель" и "Факсай" и сформировались в Западном полушарии, пишет Daily Mail.

Во время наблюдений "Дориан" в Атлантике и ураган "Джульетта" в восточной части Тихого океана были определены как штормы второй категории со скоростью ветра около 161 км/ч. Фактически они уже исчерпали себя.

Новости
В Греции стихия убила туристов: фото бушующего урагана
Землю накроют 4 урагана

Землю накроют 4 урагана

NASA

Шторм "Фернан", который обрушился на северо-восток Мексики, прежде чем рассеяться, достиг скорости ветра 72 км/ч.

Ураган "Габриэль", который двигается через Атлантику к побережью Африки, достиг скорости 80 км/ч. Но пока для суши он опасности не представляет.

"Факсай" же, вероятнее всего, двинется с запада на север-запад Тихого океана и принесет с собой сильные дожди. Предполагается, что он обрушится на японские острова в районе Токио со скоростью 148 км/ч. Произойти это должно 8 сентября 2019 года.

Землю накроют 4 урагана

Землю накроют 4 урагана

NASA

Землю накроют 4 урагана

Землю накроют 4 урагана

NASA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США показали катастрофические последствия урагана "Дориан".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Тег
ураган
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
2
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Без Путина точно не обошлось...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel