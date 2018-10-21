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"На табуреточку поставили": Путина подняли на смех за махинации с ростом. Фотофакт

12.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин вызвал насмешки в сети из-за стремления замаскировать свой настоящий рост во время встречи в в городе Сарыагаш Туркестанской области Казахстана.

На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, опубликовав показательный снимок.

"Формально, они все практически одного роста. Но Путина все-таки на табуреточку поставили", - отметил он, показав фото, где кроме Путина присутствуют президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"На табуреточку поставили": Путина подняли на смех за махинации с ростом. Фотофакт
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В Telegram-канале Пул N3 отметили и другую особенность встречи, намекая на то, что глава Беларуси Александр Лукашенко не был приглашен: "Неформальная встреча с Сарыагаше не только велкам-ту-клаб для президента Узбекистана, но и открытка для старого друга, которого в этот клуб раньше звали, а теперь может больше и не позовут".

"На табуреточку поставили": Путина подняли на смех за махинации с ростом. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото Путина, сделанное во время визита в Сочи, вызвало подозрения о новом двойнике российского главы.

Персоны
Владимир ПутинНурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Путин трезвый костюм немятый. Приятно посмотреть на призидента России.
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1
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Игорь Анатольевич, кокошник во лизнул,а ты готов подохнуть со своим выводком за него ааа
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1
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Карликовое, старенькое, ботоксное, закомплексованное пуйло на лабутенах - фу какая мерзость!
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5
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Пацак Йуханиди, уёпок,а ты внешность своего Бандеры помнищь? Великан и красавец )))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В сети смеются как МВФ назначают цены в ''независимой украине'' )))))))
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