"На табуреточку поставили": Путина подняли на смех за махинации с ростом. Фотофакт

Президент России Владимир Путин вызвал насмешки в сети из-за стремления замаскировать свой настоящий рост во время встречи в в городе Сарыагаш Туркестанской области Казахстана.

На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, опубликовав показательный снимок.

"Формально, они все практически одного роста. Но Путина все-таки на табуреточку поставили", - отметил он, показав фото, где кроме Путина присутствуют президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В Telegram-канале Пул N3 отметили и другую особенность встречи, намекая на то, что глава Беларуси Александр Лукашенко не был приглашен: "Неформальная встреча с Сарыагаше не только велкам-ту-клаб для президента Узбекистана, но и открытка для старого друга, которого в этот клуб раньше звали, а теперь может больше и не позовут".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото Путина, сделанное во время визита в Сочи, вызвало подозрения о новом двойнике российского главы.