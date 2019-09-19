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19 сентября • обновлено в 07:26
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"Вышиванка, как в Ростове!" На росТВ нагло "отменили" Украину из-за Голодомора

2.1т Читать материал на украинском

На российском пропагандистском телевидении разгорелась острая дискуссия из-за Украины. Поводом послужили слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайка о том, что мир должен признать Голодомор актом геноцида советской России над Украиной.

Его позиция буквально взорвала ведущих рупоров Кремля в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это абсолютно необразованный человек, абсолютный неофит. Он говорит о том, что Украина тогда потеряла что-то – Украины не было! Вообще не было такого государства! Это один из регионов Советского союза", – нагло солгал секретарь президиума партии "Справедливая Россия" Александр Романович.

Однако ему возразил украинский политолог Виктор Рыбаченко, напомнив об Украинской ССР, которая имела статус республики.

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Но украинофоб не унимался и продолжил сыпать псевдоисторическими вымыслами вместо конкретных фактов.

"Вышиванка у вас такая же, как в Ростове или в Краснодаре. Один в один! Русская косоворотка вот еще бывает – то же самое!" – огрызнулся Романович.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

Спустя какое-то время в спор встряла и скандальная ведущая программы Ольга Скабеева, которая и вовсе позволила себе циничную ремарку о Голодоморе.

"Вы таким образом деньги у России сейчас просите? Ну, на что вы намекаете? Почему сейчас именно, в тот момент, когда вы говорите: "Нам надо встретиться с Путиным, наладить отношения", почему сейчас хотя бы этому чудесному человеку не промолчать?" – съязвила она.

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Темы
российская пропаганда Голодомор в Украине
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Была Автономная Республика Крым, стала независимой территорией,после чего вступила в состав России.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Шо несут эти кокаинщики я просто в акуе))))))ну как это не было а уссср?)))))))))ее что не было?)))))))
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70rus xxx
70rus xxx
А что не так,УССР,это не страна,а одна из 15 республик.Как и Россия.Укр.политогоги,походу,ПТУ не закончили.
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