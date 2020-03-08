На мероприятии с Трампом нашелся зараженный коронавирусом

Один из участников конференции в Белом Доме, где присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, болен коронавирусом.

Как сообщает Fox News со ссылкой на организаторов мероприятия Американский консервативный союз (ACU), анализы на коронавирус у одного из посетителей, были положительными. Сам форум проходил с 26 по 29 февраля в Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд.

В этом году на конференции выступили и президент США Дональд Трамп, и вице-президент Майкл Пенс. В ACU заявили, что заболевший не контактировал с ними, а также не посещал мероприятий в главном зале. Зараженного поместили под карантин, он находится в Нью-Джерси под наблюдением врачей.

Майк Пенс и Дональд Трамп

Организаторы сообщили, что администрация президента осведомлена о ситуации. "В настоящее время нет никаких признаков, что президент Трамп и вице-президент Пенс встречались или находились в непосредственной близости от (заболевшего) посетителя", — прокомментировали ситуацию CNN в администрации Трампа.

На конференции присутствовало порядка 19 тыс. человек. Трамп выступил на ней в последний день проведения, 29 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Более 104 тыс. человек во всем мире по состоянию на 8 марта заражены коронавирусом.

В Южной Корее зарегистрирован 7041 случай заболевания, в Италии - 5883, во Франции - 949. В Испании подтверждены 100 новых случаев инфицирования. В Иране заявили о 1076 новых случаях инфицирования коронавирусом. В США зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусом.

В Китае, 7 марта, обрушилась пятиэтажная гостиница с больными коронавирусом в городе Цюаньчжоу, что в провинции Фуцзянь. По данным местных СМИ, спасателям удалось изъять 35 человек из-под завалов.

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