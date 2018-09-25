Это по своему величественное животное способно использовать в пищу абсолютно все, что попадается на его пути. Пустынные колючки, высохший саксаул, даже картон… Точно так же и Российская империя во всех ее реинкарнациях способна использовать для поддержания своего бытия абсолютно всё, что попадается на ее историческом пути – любые обстоятельства, события, любых людей и даже целые народы… Поэтому, наверное, она и остается единственной сохранившейся в 21 веке колониальной империей.

Сейчас очередная реинкарнация империи – путинская РФ – использует для этой цели битву, состоявшуюся 300 лет назад в горах Кавказа…

Империя на Кавказе. Принцип управления

"Разделяй и властвуй" – древний принцип управления покоренными народами. Использовали его, конечно, задолго до появления Российской империи. Так, например, в британской Индии волнения в одних частях "жемчужины короны" подавляли "туземные войска", набранные в других ее частях, - пишет Авраам Шмулевич для Аfterempire.info.

Тот же принцип активно использовала и Российская империя.

Большевистская революция, как известно, привела к тому, что империя лишь сменила названия и внешние формы. Вместо РИ стал СССР. Но и распад СССР не привел к падению империи. Нынешняя РФ Путина – реинкарнация Российской Империи царей, путь и несколько урезанная в размерах.

СССР еще более усовершенствовал это древнее ноу-хау, колониальный способ держать в подчинении завоеванных. Во-первых, появилась "иерархия народов"– в составе "советского народа" одни нации были объявлены нациями, другие – народами, третьи – народностями. Одни оказались достойны союзных республик другие – лишь автономных, были еще "автономные области", "национальные края" и т.д. Народы, получавшие более высокий ранг, оказались в положении господ, "старших братьев" по отношению к тем, кому досталось более низкое место в придуманной большевиками номенклатуре.

Некоторые народы разделили на несколько, черкесы оказались объявлены аж четырьмя различными народами – "черкесы", "кабардинцы", "адыгейцы" и "шапсуги". Их тюркские соседи были разделены на две части – карачаевцы и балкарцы. Наконец, советская власть создала "коммунальные республики". Подобно коммунальным квартирам, это оказался идеальный способ стравливать между собой людей. Черкесов и кавказских тюрок, разделённых предварительно внутри себя на разные народы, поселили вместе в двух "коммунальных республиках" – Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

В "коммунальных республиках" были ведены "национальные квоты" – места во властной иерархии, доступ к экономическим и политическим ресурсам распределялся в зависимости от принадлежности к тому или иному народу. За каждым народом были закреплены определённые позиции. Метод этот применяется властями РФ и сегодня. Он, конечно, противоречит всем конституционным нормам, но очень эффективен в смысле управления в стиле "разделяй и властвуй". Он не дает нормально развиваться экономике, с неизбежностью порождая неистребимую коррупцию, клановость, кумовство. Зато очень эффективен в деле управления. Москва держит в руках всё – и пряник, и кнут, и вожжи. Правила могут меняться центром по его желанию, возникает ситуация перманентной напряженности и конкуренции между "местными элитами", всегда есть возможность повысить или понизить градус этой напряженности. Между кабардинцами и балкарцами в КБР существует перманентный земельный конфликт, напряжение между ними все время растет.

Битва при горе Канжал

Вспомним одно историческое событие.

Место действия: гора Канжал в предгорьях Эльбруса. Некогда одна из самых живописных гор Кавказа, она была уничтожена при советской власти, в середине XX века, верхняя часть горы была снесена при добыче строительного камня.

310 лет назад у этой горы войска Крымского ханства и османов, вторгшиеся на Кавказ, были наголову разбиты кабардинцами. Ныне вокруг горы живут балкарцы. Один из двух "титульных" народов Кабардино-Балкарии. Балкарцы – народ тюркской группы, как и крымские татары, их язык близок к крымскотатарскому, это важный момент.

Кабардинцы – один из субэтносов черкесов, жители княжества Кабарда, одного из средневековых государственных образований черкесов. Кабарда окончательно была завоевана Российской империей к середине 19 века после многолетней тяжелой войны. Титул императора всероссийского включал в себя в числе прочих перечислений включенных в империю стран и народов "Государь Кабардинскія земли".

Канжальская битва серьезно повлияла на геополитическую карту окружающих земель Кавказа.

Однако в течение почти трехсот лет она не слишком занимала умы потомков участников былого сражения. Историческая память и кавказских народов, и крымских татар была сконцентрирована на кровавом противостоянии с Российской империей, на завоевании Россией и Крыма, и Кавказа. Битвы с империей казались более актуальными, чем между покоренными этой империей народами.

Но вот 10 лет назад власти КБР решили широко отметить Канжальское сражение. При этом битва оказалась представленной не как некий феодальный конфликт каких в средневековье было много, но как эпическое противостояние, как битва черкесов и тюрок. Состоялся конный переход к месту исторических событий – горе Канжал. Причем путь конников лежал через населенное тюрками-балкарцами село Кенделен. Его жители оказались не очень рады тому, что черкесы празднуют победу над ними.

В этом году конный переход решили повторить, и 19 сентября он начался. И снова на пути к месту былой битвы в селе Кенделен разгорелся межнациональный конфликт с погромами, стрельбой и перекрытиями дорог. Это произошло из-за того, что жители села (балкарцы) отказались пропустить кабардинцев. Всадники поднялись в гору, обойдя село. Вскоре туда прибыли активисты и потребовали пропустить процессию на обратном пути. В итоге завязалась потасовка, село заблокировали силовики, часть дорог перекрыли.

На пути конников в селе Кенделен вышли местные сельчане (предварительно подогретые и накачанные соответствующей пропагандой), мол, это наша "балкарская" земля и кабардинцам на ней нет места.

Живущий в Грузии независимый черкесский журналист Беслан Кмузов сообщает:

50 человек было арестовано во время драки между черкесами и нацгвардией в районе села Заюково, Кабардино-Балкария. До сих пор большая часть арестованных находится в СИЗО, об из судьбе ничего не известно.

Для Москвы разгоревшейся конфликт между двумя кавказскими народами решает сразу несколько задач:

Первая задача – дискредитация черкесского национального движения. После распада Союза среди всех народов юга европейской части Империи, юга РСФСР возникли национальные движения, ставящие свое целью ту или иную степень независимости от Москвы – от полного отделения до широкой автономии. Все они к настоящему времени оказались полностью подавлены и дезорганизованы.

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У казаков – мощное еще 20 лет назад движение за признание их народом и за автономию – ныне полностью исчезло, его руководители-атаманы оказались кто куплены, предпочтя доступ к государственной кормушке интересам своего народа, кто – за решеткой. Проект чеченской независимости трансформировался в Имарат Кавказ, ориентировавшийся на Аль-Каеду, а ныне разделён между кадыровской преторианской гвардией Путина и Исламским государством. ИГИЛ (и его предшественники) ныне во многом поглотило и национальную энергию ингушей и дагестанцев. Дагестан к тому же погряз в борьбе национальных кланов за доступ к кремлевской кормушке, между ингушами и осетинами возник и держит их "на привязи" кровавый конфликт, который, будь на то воля Москвы – вспыхнет вновь, и это понимают все на Кавказе.

Ногайцы даже не имеют своей квази-государственности, находятся в составе других северо-кавказских республик, разобщены, и борются за элементарное экономическое выживание.

Энергия карачаево-балкарцев полностью перенаправлена их коррумпированными элитами на противоборство с черкесами за кусочек кремлёвского пирога.

Черкесское национальное движение до сего момента смогло держаться в конструктивных цивилизованных рамках и всячески дистанцировалось от насилия. Попытка привить в черкесских землях вооруженный исламистский экстремизм, в целом, не удалась, силовых конфликтов с соседями тоже не было. Теперь они грозят появиться. Маленькая война между покоренными народами никогда еще не мешала властям распадающихся империй.

Вторая задача – стравить кавказские народы между собой. В разгоне выступлений кабардинцев принимали участие части ОМОНа, присланные из Ставрополья (казаки), Калмыкии, Осетии и Ингушетии. Они не скрывали своей национальной принадлежности, наоборот, подчеркивали ее. Так, по черкесским соцсетям гуляет ролик, где ингушские омоновцы, разгоняющие черкесские выступления, говорят на камеру между собой по-ингушски, добавляя по-русски: "Евкуров – сила"!

Проблемы между балкарцами и кабардинцами (как и прочие межнациональные проблемы), в рамках существующей в РФ системы не решаемы в принципе. Они могут лишь на время затухать, но потом вспыхивать вновь. Причем на более высоком уровне. Получается такая восходящая спираль конфликта. Градус межнационального напряжения все время растет, пока дело не заканчивается кровавым взрывом. Что даёт Москве возможность ввести войска, "навести порядок железной рукой", показать всему миру и самим "нацменам", что без Москвы они неспособны управлять даже сами собой.

Впрочем, некоторые видят в происходящем и определенные положительные моменты, точнее, один момент. Как сказал мне один из черкесских активистов:

Мы увидели, что полицию можно бить. Насилию со стороны властей можно дать отпор. Черкесская молодежь почувствовала свою силу.

Однако принцип "сила есть – ума не надо" – не действует на Кавказе.

Найдется ли у черкесских и балкарских активистов достаточно ума, чтобы не дать вновь втянуть себя в братоубийственный конфликт, от которого выиграет лишь коррумпированный имперский режим?