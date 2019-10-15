На известном курорте Турции рухнул самолет: первые фото

В Турции учебный гражданский самолет упал в провинции Анталья.
Инцидент произошел в районе Манавгата, передает "РИА Новости".О пострадавших пока не сообщается.
На место происшествия прибыли спасатели и медики.
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Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü https://t.co/mOrQpMSajn pic.twitter.com/lN4ZDflD4i— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) 15 октября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в турецком городе Трабзон пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва.
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