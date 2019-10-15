На известном курорте Турции рухнул самолет: первые фото

В Турции учебный гражданский самолет упал в провинции Анталья.

Инцидент произошел в районе Манавгата, передает "РИА Новости".О пострадавших пока не сообщается.

На место происшествия прибыли спасатели и медики.

yenisafak.com

yenisafak.com

yenisafak.com

yenisafak.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в турецком городе Трабзон пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!