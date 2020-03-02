На Филиппиннах захватили в заложники 30 человек: первые детали

В понедельник, 2 марта, вооруженный человек захватил в заложники около 30 человек в торговом центре "Virra Mall" в столице Филиппин Маниле. По предварительным данным, есть раненый.

Об этом сообщает Rappler. У нападавшего заметили огнестрельное оружие и гранаты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Полицейские источники сообщили, что большинство, если не все, заложники являются сотрудниками торгового центра. Злоумышленник, предварительно, бывший сотрудник службы охраны. Он устроил стрельбу и согнал людей на второй этаж ТЦ. Здание оцеплено, на место прибыл спецназ.

Пострадавшего с огнестрельным ранением удалось госпитализировать.

На Филиппиннах захватили в заложники 30 человек Rappler

На Филиппиннах захватили в заложники 30 человек Rappler

На Филиппиннах захватили в заложники 30 человек Rappler

"Virra Mall" был заблокирован после того, как полиция сообщила, что слышала выстрел изнутри.

straitstimes.com

straitstimes.com

straitstimes.com

straitstimes.com

Начальник полиции города Сан-Хуан полковник Джимми Сантос и начальник полиции района национальной столицы Деболд Синас зашли внутрь торгового центра, чтобы договориться с захватчиком заложников.

По предварительной версии полиции, охранник остался недоволен своим увольнением и вернулся, чтобы подговорить бывших коллег из службы безопасности ТЦ на мятеж, однако никто не согласился и он решил взять всех в заложники.

На Филиппиннах захватили в заложники 30 человек РИА Новости

На Филиппиннах захватили в заложники 30 человек РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вооруженный парень захватил пятерых женщин в заложники в магазине на окраине города Тулуза на юге Франции. Он два раза обстрелял полицию.

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