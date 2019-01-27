На Филиппинах прогремели мощные взрывы возле церкви: 19 жертв

На юге Филиппин взорвались две бомбы возле католической церкви, в результате чего погибли минимум 19 человек, еще 48 пострадали.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителей сил безопасности, первый взрыв прогремел около собора города Холо в провинции Сулу, после чего последовал второй за пределами комплекса.

Это произошло после мессы в 08:00 по местному времени (02:00 Киев). В полицейских и военных отчетах говорится, что среди пострадавших были как военнослужащие, так и гражданские лица.

Уточняется, что войска на бронетранспортерах перекрыли главную дорогу, ведущую к церкви, когда перевозили раненых и мертвых. Некоторых эвакуировали самолетом в соседний город. За взрывы пока ни одна организация не взяла на себя ответственность.

"Я дал указание нашим войскам повысить уровень боевой готовности, обезопасить все культовые и общественные места и начать активные меры безопасности, чтобы сорвать враждебные планы", – позже заявил министр обороны Дельфин Лоренцана.

Flickr

Дельфин Лоренцана News Corp Australia

Severus Jnr / Twitter

the guardian

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Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря у входа в торговый центр в городе Котабато на Филиппинах прогремел взрыв, в результате которого минимум два человека погибли, еще три десятка пострадали.

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