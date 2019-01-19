На борту — более 100 человек: в Средиземном море затонуло судно с мигрантами

У побережья Ливии в Средиземном море затонула резиновая лодка, на которой находились мигранты. В результате ЧП, возможно, погибли 117 человек.

Об этом сообщил представитель Международной организации по миграции Флавио Ди Джакомо, передает Deutsche Welle. Такую цифру назвали трое спасенных итальянскими военными моряками пассажиров — двое суданцев и один гамбиец. Их доставили на остров Лампедуза.

"Они сказали, что на лодке, в четверг вечером отплывшей из Ливии, было 120 человек. Через 10-11 часов она начала терять воздух и тонуть. Люди утонули", — сказал Ди Джакомо. По словам мигрантов, среди выживших на лодке были десять женщин и двое детей.

Терпящее бедствие судно было замечено итальянским военным самолетом. Мигрантам были сброшены спасательные круги.

Прибывшее к месту кораблекрушения судно, направленное ливийской службой береговой охраны, координировавшей операцию, не обнаружило никаких следов лодки.

В то же время итальянские военные сообщили, что на борту затонувшего плавсредства было всего около 20 человек.

Немецкая организация Sea-Watch в свою очередь сообщила о спасении в Средиземном море 27 человек. Их подняли с резиновой лодки на борт судна Sea-Watch 3. Куда мигрантов доставят после этого, неизвестно, так как министр внутренних дел Италии Сальвини объявил, что его страна их не примет.

Poche ore fa a ovest della Libia, in acque internazionali, sono state salvate 47 persone, tra cui 8 minori, dalla ONG #SeaWatch3.

Queste le prime foto dei naufraghi scattate dall’inviato di #cartabianca Giuseppe Borello sulla nave che li ha soccorsi.@giusboo @RaiTre pic.twitter.com/8G6QL7MuAz — #cartabianca (@Cartabiancarai3) 19 січня 2019 р.

Иллюстрация De Standaard

Как писал OBOZREVATEL, ранее на причале Керченского порта из-за сложных погодных условий затонул буксир "РБТ-18".

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