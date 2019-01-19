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На борту — более 100 человек: в Средиземном море затонуло судно с мигрантами

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У побережья Ливии в Средиземном море затонула резиновая лодка, на которой находились мигранты. В результате ЧП, возможно, погибли 117 человек.

Об этом сообщил представитель Международной организации по миграции Флавио Ди Джакомо, передает Deutsche Welle. Такую цифру назвали трое спасенных итальянскими военными моряками пассажиров — двое суданцев и один гамбиец. Их доставили на остров Лампедуза.

"Они сказали, что на лодке, в четверг вечером отплывшей из Ливии, было 120 человек. Через 10-11 часов она начала терять воздух и тонуть. Люди утонули", — сказал Ди Джакомо. По словам мигрантов, среди выживших на лодке были десять женщин и двое детей.

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Терпящее бедствие судно было замечено итальянским военным самолетом. Мигрантам были сброшены спасательные круги.

Прибывшее к месту кораблекрушения судно, направленное ливийской службой береговой охраны, координировавшей операцию, не обнаружило никаких следов лодки.

В то же время итальянские военные сообщили, что на борту затонувшего плавсредства было всего около 20 человек.

Немецкая организация Sea-Watch в свою очередь сообщила о спасении в Средиземном море 27 человек. Их подняли с резиновой лодки на борт судна Sea-Watch 3. Куда мигрантов доставят после этого, неизвестно, так как министр внутренних дел Италии Сальвини объявил, что его страна их не примет.

Иллюстрация

Иллюстрация

De Standaard

Как писал OBOZREVATEL, ранее на причале Керченского порта из-за сложных погодных условий затонул буксир "РБТ-18".

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мигрантысмерть
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