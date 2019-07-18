На Балканах срочно эвакуировали людей из аэропорта: что произошло

В Сербии в аэропорту Белграда провели массовую эвакуацию после сообщений о заложенной бомбе на рейсе "Белград – Франкфурт" авиакомпании Lufthansa.

Из воздушной гавани из-за угрозы взрыва эвакуировали 130 человек, передает ТАСС.

Сообщается, что лайнер немецкой компании Lufthansa, который должен был вылететь в 06:15 по местному времени (в 07:15 по Киеву), задержан "по соображениям безопасности".

"По причинам безопасности отложен рейс во Франкфурт, остальные рейсы выполняются по графику. Рейс Lufthansa опаздывает на три часа, самолет вылетит в 12:00 (в 13:00 по Киеву)", – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что самолет отогнали на 3 км от здания аэропорта, где его досматривают местные правоохранители.

Международный аэропорт имени Николы Теслы – крупнейший аэропорт на Западных Балканах. Он был открыт в 1962 году, является базовым для национального перевозчика Air Serbia. Согласно данным пресс-службы, пассажиропоток за 2017 год – 3,583 млн человек. За девять месяцев 2018 года пассажиропоток составил 3,823 млн человек.

Аэропорт в Белграде Tripway.com

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет индийской авиакомпании Air India совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе.

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