"Мы захватываем чужие территории!" Собчак сцепилась со Скабеевой из-за Украины и НАТО

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак устроила жесткую публичную перепалку со скандальной пропагандисткой Кремля Ольгой Скабеевой. Спор завязался вокруг якобы угрозы России со стороны НАТО, а также роли в этом Украины.

Бурное обсуждение этих вопросов проходило в студии пропагандистской передачи "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Какие у вас аргументы, что НАТО страшный хочет нас завтра атаковать?" – обратилась к ведущим Собчак, высмеивая главный фейк российской пропаганды.

На это муж Скабеевой, пропагандист Евгений Попов возразил журналистке, отметив, что у него якобы имеется миллион доказательств агрессии НАТО против России, но на это не хватит программы. Собчак, в свою очередь, попросила назвать хотя бы один аргумент.

Собчак и Скабеева Скриншот видео

В этот момент в дискуссию встряла одиозная Скабеева. "В городе Очаков, например, база НАТО появляется. Это уж совсем соседняя к нам Украина!" – огрызнулась информационная пособница путинского режима.

Однако Собчак пресекла ее и выпалила неудобную правду о том, что одной из главных стран-террористов в мире сейчас является Россия.

"НАТО как-то на нас пытался напасть в какой-то момент? Почему вы считаете, что это должно произойти? Мы сами сегодня являемся агрессорами в мире, мы захватываем чужие территории в нарушение международных договоров, мы ведем войны так или иначе на других территориях!" – призналась Собчак.

На скандал в студии пропагандистов отреагировал и офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан (Штирлиц). На своем Telegram-канале он отметил, что рупоры Кремля, очевидно, не ожидали услышать в своем эфире правду о преступлениях России.

"Ксения Собчак вправляет мозги скабеевым по поводу страшилок о базах НАТО. Якобы они пытаются напасть на Россию. Вот только путинская Россия является агрессором в мире, оккупация территорий и войны на других территориях. Видимо, никто не ожидал такого поворота", – оценил перепалку между россиянками защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Собчак назвала украинцев и россиян "братскими" народами, но при этом признала незаконную оккупацию Крыма. Так, она заявила, что возвращение Крыма Украине в нынешних политических реалиях в РФ сейчас является невозможным.

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