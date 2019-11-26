Ну и по последним событиям.

Я много раз говорил и повторюсь здесь - мы серьёзнейшим образом проиграли Путину. Русская разведка прекрасно просчитала и нашу реакцию, и наших политиков, и наши выборы, и вообще детали. И психологически и политически. Просто детали этого русского триумфа доходят до меня частями, по мере развития событий и потому я их и даю частями.

1. Русские взламывают выборы 2016 года. ФБР тайно начинает расследование. Обама в курсе. Но нельзя об этом сказать во всеуслышание, иначе тот же Трамп смешает всю страну с дерьмом, крича на каждом углу, что это сделано не из за русского взлома, а потому что "негодяи демократы" хотят похитить выборы и пустить свободную волю избирателей под откос. Это был прекрасный продуманный в России шаг, который точно так и сработал.

2. Мы теперь знаем, что это именно русские устраивали весь этот кордебалет с выборами. И конечно же, без каких либо сомнений и споров, они дали лишние какие-то толчки для Трампа в тех местах, где Трампу это было нужно. При том, что выборы были с разницей в 5-7% различия, подтолкнуть на эти несчастные цифры Трампа достаточно легко. Как? Да очень просто – тот, кто в наше время контролирует соцсети, де-факто контролирует главный поток информации. А русские создали 11000+ фейковых аккаунтов от тролей. Викиликс прямо как в подарок Трампу, в нужное и точно скоординированное с его компанией время, начинало сливы информации против Клинтон.

Новости Встреча Путина и Зеленского обречена

Фейк новости и фейк фотографии, которые штамповали и монтажировали в Кремле, плюс фейковые или частично подправленные документы, массово ставились на интернет, специально провоцируя пустые споры и разговоры и компрометируя всех, кто был против Трампа. Наконец Сендерс и Стайн, те кто выступали против Клинтон со стороны левых, тоже получали денежные подачки и помощь из Москвы. То есть была поставлена задача - утопить именно Клинтон, как самую опасную для русских интересов и человека, который обещала ещё больше усилить санкции. Русские этот раунд тоже выиграли за счёт своих усилий.

3. Трамп, как пишет анонимный автор, член администрации Трампа, абсолютно не просчитываемый и неуправляемый человек. Тогда как любое решение в Белом доме, обязано быть осмысленным и оговоренным с кем-то. Трамп всячески этому сопротивляется. Даже если он не шпион, он просто абсолютно полный психопат, которого заводят и травмируют, даже похороны и почести МакКейну, потому что чествуют и говорят хорошо не про него самого. До конца 2018 года Трампа сдерживал Маттис и Келли. Обоих ушли и потому сейчас Трамп абсолютно съехал с катушек и ситуация куда хуже, чем до выборов 2018 года. Опять таки - просчитать насколько Трамп есть то, что он есть, такой слабый, упрямый и серьёзно неадекватный человек, где одно его появление в Белом доме, уже само по себе есть огромный плюс всем врагам США, это прекрасная работа той же русской разведки и их аналитики.

4. Русские на Лубянке прекрасно понимают американский политический расклад. Куда лучше, чем вся армия трампофилов и патриотов за Трампа в самой Америке, которых просто держат за полных, но очень полезных, идиотов. Они просчитали, что популизм, причём такой пустой и дешёвый, как он есть - очень будет по вкусу, правой стороне американского электората. И не только потому что им так нравятся правые идеи, а также потому что демократическая партия, уже давно поражена спорами лево-радикальных демагогов и таких же популистов, пустых и абсолютно никому не нужных, как и справа. Разница между правыми и левыми в том, что правые популисты кричат о том, что они не собираются влезать в карман среднего класса и что то там перестраивать на эти деньги. Что больше огромному количеству людей по вкусу, чем левые бредни о том, что за их счёт можно таки построить светлое будущее для всех и вся одновременно. Правые не предлагают кого-то обобрать, тогда как левые идеи именно на этом и построены. Потому правый популизм, куда более силён и работает лучше, чем левый. Русские поставили именно на это.

5. Дальше ещё веселее - русские стали скупать или выходить на сразу целый ряд деятелей республиканской партии. Не один, не два, а целыми дюжинами. Разумеется не все стали шпионами, но охват был огромный. Даже эта история с Бутиной и тем, как она спала с одним из глав Национальной ассоциации по оружию, зная, что именно эта ассоциация и её руководство имеет близкие связи, практически в любой республиканской администрации и руководстве. То есть если представить это как эдакую рыболовецкую экспедицию, где закидывается масса разных крючков, с разной наживкой и с вполне просчитываемой надеждой, что где то, но что то точно клюнет. Что и произошло. Посаженные и обвинённые в деле Мюллера - тому подтверждение.

6. Также русский расчёт был и на изменение приоритетов в политике республиканцев. Если Трамп за русских и русские интересы, как он регулярно показывает словом и делом, то он не может одновременно быть за Украину. То есть, даже если Трамп попросту не будет интересоваться Украиной, это уже на пользу Москве. А тут выходит даже лучше - Трамп серьёзно обижен, он же как дитё малое, потому что украинские политики, не очень его жалуют во время и после выборов. Причём я именно понимаю украинцев, которые говорят в открытую то, что мы знаем - Трамп кретин и президентом быть не должен ни под каким соусом. Но подобные мнение никак не есть доказательство, что именно Украина, а не Россия, организовала взломы выборов и прямо таки играла в одной команде вместе с Клинтон, глубинным государством, ФБР, ЦРУ, военными и другими трампо-ненавистниками.

Но разве это останавливает кого то - что нет доказательств? Нет, абсолютно. И теперь я понимаю, что как раз под эти республиканские нужды, начинается новый слив, вброс русской разведки, где опять этим нуждающимся в версиях, сливают помойные версии, что мол Украина это главный игрок, стоящий за демократами и взламывающий американские выборы. Не русские, а Украина и её СБУ.

7. На слушаниях по импичменту теперь сошлись все линии и версии, которые были сами по себе, а теперь сошлись в единый пучок. Зеленского Трамп откровенно шантажировал и вымогал от него то, что ему нужно было для своей политической борьбы. Ведь Трамп получается глубоко даже не верит в себя и свою победу, если ищет такую грязь. Зеленский, поставленный в такое состояние и нуждающийся в этой помощи, тянет резину, но в конце соглашается дать публичное интервью, где он якобы откроет новое следствие по делу, которое на самом деле, скорее всего ничего под собой не имеет. Он не успевает дать такое публичное интервью как требует Трамп, чисто потому что в начале сентября появляется анонимная жалоба на Трампа, которая указывает на такой разговор, который имел Трамп и Зеленский.

Трамп срочно даёт приказ помощь восстановить. Напомню, что все запросы Госдепа и наших дипломатов за объяснениями, почему помощь прекратили - были без ответа. Версия, что Трамп хотел типа увидеть участие западной Европы в помощи - тоже не состоятельна, так как из Европы в Украину притекло больше денег, чем из Вашингтона и это никакой не секрет ни для кого. Т.е. помощь остановили потому что требовали от Зеленского делать то, что нужно Трампу в его личных делах, что является азбучным показателем вымогательства, взятки и шантажа.

8. Ну и конечно республиканская партия оказалась "на высоте" и в поддержку Трампа, абсолютно бессовестно пользуется именно этими Кремлёвскими фальшивками и вбросами, которые им услужливо гонят из Москвы и также те украинские чиновники, которых сняли за коррупцию и которые хотят отомстить за потерянную кормушку. С постов слетают или карьера ставится под вопрос самые лучшие дипломаты, военные, министры - всё потому что они не хотят заниматься незаконным шантажом по заказу Трампа. Их честное имя смешивают с грязью, в правой прессе. Одновременно различные дерьмо-версии об украинском заговоре против Трампа, об Украине, как эпицентре мировой коррупции, об украинцах, которые продают американскую помощь на рынках, о вообще нужности этой самой помощи Украине - всё это взрывается в полный голос во всех правых СМИ. Республиканская партия подхалимов и жуликов, при этом борется с русской помощью, не с коррупцией, а за коррупцию Трампа, лишь бы удержаться на своих тёплых местах во власти. Опять таки - просчитать, что этим малограмотным жуликам из республиканцев будет дороже их место, чем национальная безопасность, могли только хорошие аналитики в русской разведке.

И таким образом - достигнута патовая ситуация. Мы знаем, что из себя представляет Трамп и его недопартия. Мы прекрасно уже ознакомлены с фейк методами, которые они используют в прессе и на радио. Мы уже увидели какой глупостью и фейками оперируют апологеты Трампа просто из обычной публики, даже не зная, чем они оперируют. И при этом - импичмент не будет доведён до конца, так как нижняя палата его провозгласит, а вот республиканский Сенат Трампа с места не удалит. Украина, скорее всего, зависнет в новых условиях, которые ей предложат (заставят принимать) в Нормандской четвёрке - никаких шансов на нормальное воссоединение Донбасса с таким населением, практически нет и это пишут все аналитики. Демократическая партия никак не может побороть детскую болезнь левизны и прийти на выборы с нормальным кандидатом, а не с неокоммунистом. Общество расколото и предложения плевать на другую сторону, глубоко неправильны - какие бы люди не голосовали за Трампа, они американцы и никуда не денутся, с ними нужно общаться и если не менять их мнение, то призывать к диалогу и компромиссу. Трамп, останься он на второй срок, гарантированно снимет американскую помощь и вообще участие в украинских делах. А Путин... он очередной раз победил. Очень серьёзно. Вне сомнения лучшая многоходовка, аналитика и операция русской разведки.

P.S. Понимаете, господа, в чём ваша ошибка или в чём может ваше русское задание: создать впечатление, что Путин полный олух, х*йло и ни на что не способен. А мы, если приглядеться и как наша, американская разведка нам говорит, сели всей жопой в лужу, проморгав всё что можно. Почему? Не потому что мы такие слабые, а потому что наши политические разногласия, жир в мозгах, желание ничего не делать и сохранить статус-кво любой ценой, создал самые благоприятные условия для такой операции.

Буквально все мои друзья, что живут в Америке, здесь многие пишут - все они качают головой и спрашивают почему все действия сводятся к выгоде Путина последние 3,5 года? Почему таково окончание почти каждого нашего шага? И почему все следы ведут в Москву?

Нет, можно конечно, как какие то очень недалёкие люди, считать всю Россию и её органы эдаким инвалидом, ни на что неспособным. Но так думают два типа людей:

1. Те, кто не может поверить и не знает реальных успехов русского влияния

2. человек не очень умный и живущий пустыми лозунгами, что Путин-Х*йло.

Этот "х*йло" полностью дестабилизировал работу правительства Соединённых Штатов. А вы дальше продолжайте кичится невыигранными воображаемыми победами. Я же предпочитаю видеть это в более сгущённых красках, переоценивая противника, что многократно лучше, чем как вы многие тут собравшиеся, его недооцениваете. И ещё вопрос, а почему вы так его недооцениваете - на самом деле не понимаете, или это задание такое? Недаром говорят что под 15% иммигрантов связано с органами.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.