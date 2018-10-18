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''Мы попадем в рай, а Украина торгует русофобией'': самые бредовые заявления Путина на ''Валдае''

19.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 октября, в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" отличился рядом странных заявлений.

Так, Путин умудрился обвинить США в кровавой бойне в Керчи, оправдать аннексию Крыма в 2014 году, а также пригрозить целому миру возмездием за ядерный удар по РФ, назвав россиян "жертвами агрессии".

Ниже приводим "самые яркие" цитаты российского лидера:

1. "Трагедия в Керчи — результат глобализации, все это началось с известных событий в школах США. Мы победили терроризм внутри России, но в глобальном смысле — это угроза".

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2. "Мы вообще ничего не боимся. У нас граждане готовы отдать жизнь за отечество. Если агрессор нанесет по нам удар — мы ответим. И как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

''Мы попадем в рай, а Украина торгует русофобией'': самые бредовые заявления Путина на ''Валдае''

3. "Я хочу, чтобы Россия сохранилась, в этом смысле — я правильный националист, а не дурацкий и придурошный. У нас огромная территория, нам ничего не нужно ни у кого. А Крым — это наше. Но не потому что мы пришли и что-то схапали. Ведь что такое демократия? Люди пришли на референдум и проголосовали".

4. "В Украине все плохо. Киев торгует русофобией, и за это им все прощают. За годы президентства моя любовь к России многократно возросла".

5. "В России люди умные — нормальный человек понимает, что пенсионный возраст надо повышать, хоть и радоваться тут нечему".

''Мы попадем в рай, а Украина торгует русофобией'': самые бредовые заявления Путина на ''Валдае''
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6. "Трамп настроен на стабилизацию отношений с Россией. Я не разделяю мнения, что он тоскует, как тетерев".

7. "Отечественные производители должны быть готовыми к конкуренции, нельзя исходить из того, что мы будем зажимать, хватать и не пускать".

''Мы попадем в рай, а Украина торгует русофобией'': самые бредовые заявления Путина на ''Валдае''

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне были названы следующие страны-жертвы России, президент которой уже начал подготавливать армию.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Хуйло оно и есть Хуйло!
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Молодцы,нерабы, внимательно и затаив духание слушали каждое слово своего главного ХохлоБога! И это правильно!От его слов зависит жизнь и судьба кожного свидомого цеевропейца. Захочет, и запретит млн заробитчан зароблять гроши в РФ и отправлять семьям, и в Укрорейхе наступит голод! Захочет и перестанет поставлять живительный газ и у нерабов настанет холод! А захочет, нашлет на вас вежливых зеленых человичков и быдлоштата не станет. Будете працювать в Лабытнанги за доширак. Так шо,не злите ЕГО и молитесь за его здоровье,а то выберем злобного и коварного Шойгу который намотает бандер на гусеницы Армат и скажет,ШО так було)
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Dmitryk Aleksandr,рассейская ванга,иди зубы чисти,путин тебе что-то вкусненькое даст,откроет свою ширинку и достанет твою любимую вкусняшку,так что открывай рот пошире.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Путен на Валдае балду ганяе,а всем рабам смешно и весело..трэш!
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Муркин Шура
Муркин Шура
Джонсон Саймон, "балду" он может гонять где нибудь у себя в укромном месте.....)
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