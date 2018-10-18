''Мы попадем в рай, а Украина торгует русофобией'': самые бредовые заявления Путина на ''Валдае''

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 октября, в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" отличился рядом странных заявлений.

Так, Путин умудрился обвинить США в кровавой бойне в Керчи, оправдать аннексию Крыма в 2014 году, а также пригрозить целому миру возмездием за ядерный удар по РФ, назвав россиян "жертвами агрессии".

Ниже приводим "самые яркие" цитаты российского лидера:

1. "Трагедия в Керчи — результат глобализации, все это началось с известных событий в школах США. Мы победили терроризм внутри России, но в глобальном смысле — это угроза".

2. "Мы вообще ничего не боимся. У нас граждане готовы отдать жизнь за отечество. Если агрессор нанесет по нам удар — мы ответим. И как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

3. "Я хочу, чтобы Россия сохранилась, в этом смысле — я правильный националист, а не дурацкий и придурошный. У нас огромная территория, нам ничего не нужно ни у кого. А Крым — это наше. Но не потому что мы пришли и что-то схапали. Ведь что такое демократия? Люди пришли на референдум и проголосовали".

4. "В Украине все плохо. Киев торгует русофобией, и за это им все прощают. За годы президентства моя любовь к России многократно возросла".

5. "В России люди умные — нормальный человек понимает, что пенсионный возраст надо повышать, хоть и радоваться тут нечему".

6. "Трамп настроен на стабилизацию отношений с Россией. Я не разделяю мнения, что он тоскует, как тетерев".

7. "Отечественные производители должны быть готовыми к конкуренции, нельзя исходить из того, что мы будем зажимать, хватать и не пускать".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне были названы следующие страны-жертвы России, президент которой уже начал подготавливать армию.