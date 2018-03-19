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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
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Можно начинать народные гулянья, предшествующие национальным катастрофам

22.1т

Можно подводить первые итоги, не правда ли?

Итак. Не допустив на выборы единственного реального противника, Кремль дал группе клоунов извалять друг друга в дерьме перед лицом россиян - на фоне президента, не вылезающего с телеэкрана (в том числе и в "день тишины) в образе благородного отца нации.

На фоне этой беспроигрышной ролевой игры, оставалось только дотянуть явку до мало-мальски приличных 60%, что власть и сделала мучительным надрывом сил – и агитация лезла из всех дыр, да и "электоральные султанаты" с массовыми вбросами никто не отменял.

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На выходе (что и требовалось доказать, если кому-то надо было это доказывать) – встречайте, дорогие россияне, новую "легитимность" Путина.

Он очень боялся ее потерять, еще год назад.

И мог потерять, разумеется, если бы те, кто позиционирует себя "оппозицией", не сработали и в этот раз очень аккуратно на руку шулеру. И вместо протестного объединения (в том числе, уличного - да-да, вместе с Навальным), не сделали бы именно то, что требовалось шулеру.

А требовалось ему обеспечить новый захват власти - видимостью легитимного избрания. Остальные цифирки и связанные с этим проблемы интересовали шулера факультативным образом. Раскрутили Грудинина - переборщили - закрутили, фигня вопрос.

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Кто из великолепной семерки поучаствовал в фарсе из пошлого желания подкачать себе популярности или просто засветиться, кто по наивности, граничащей с идиотизмом, а кто был в доле – вопрос интересный, но уже второстепенный.

Главное же, по состоянию на ночь на 19 марта, – Россия остается в руках малоадекватной, воровской и уже вполне кровавой власти, в состоянии объявленной войны с цивилизованным миром.

Можно начинать народные гулянья.

Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам.

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