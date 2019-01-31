''Моют в чане сгнившие ноги'': сеть повергли в шок кадры жуткого церковного обряда

Сеть шокировали кадры, на которых запечатлен жуткий церковный обряд освящения воды.

Соответствующую запись неизвестного происхождения разместил в Twitter российский блогер Рустем Адагамов. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Поп моет в чане сгнившие ноги какого-то трупа, а верующие потом разбирают эту воду ведрами и кувшинами — пьют ее потом, видимо. Не знаю где это, но выглядит адово", – написал блогер.

Пользователей ужаснули местные традиции. Многие написали, что кадры, вероятнее всего, были сняты в Румынии.

"Мерзкое зрелище", "Какой ужас", "Как это развидеть?", "Сатанисты настоящие", "Массовый психоз", "Африка отдыхает", "Мракобесие сплошное", – написали в комментариях.

Обряд освящения воды мощами: поп моет в чане сгнившие ноги какого-то трупа, а верующие потом разбирают эту воду ведрами и кувшинами — пьют ее потом, видимо. Не знаю где это, но выглядит адово. pic.twitter.com/YjIpBhZKbW — Рустем Адагамов (@adagamov) 31 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть шокировала российская социальная реклама, призывающая отказаться от абортов и рожать детей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!