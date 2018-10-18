Московские политические сейсмографы ждут тектонических сдвигов в РФ, суетятся, делают прогнозы и даже зондируют: не сдаться ли в плен Украине? Но это в "малой" Москве, а в "большой" Москве и до самых окраин все как обычно серо и стабильно, если не учитывать легкое "землетрясение" в Ингушетии, во многом рукотворное. Очевидно пока одно – с середины осени великороссийское политическое болото начало булькать и пениться как борщ в казане на медленном огне.

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Поскольку санкционных и других "дров" в "огонь" скоро добавят, то процесс продолжится и московские "сейсмографы" порадуют новыми и смелыми идеями.

Идею – "сдаться в плен Украине" озвучила 28 сентября в студии Соловьева бывшая депутат-регионалка Бондаренко, известная во время Майдана как "кровавая Лена", чем собрала в зале аплодисменты. В паре с Соловьевым она призвала: "вернуть Киев в Русь" и всё закончилось общими пожеланиями сделать Киев столицей некой Руси и объявить в ней вторым государственным языком русский. Фактически Соловьев с Бондаренко под аплодисменты в прямом эфире распустили Российскую федерацию. Сказали бы они это, сидя за столом в президиуме и с каменными лицами, и ФСБ могло бы забрать всю студию. Но так как Москву объявили "пригородом" и "вассалом" Киева под "хи-хи", то ни ФСБ, ни "Центр по борьбе с экстремизмом" не засуетилось.

Через неделю эту мысль в несколько ином формате и с печальными лицами озвучили Гиркин и Максим Калашников (настоящее имя – Владимир Кучеренко) на своём "Рой ТВ". В Кремле, глядя на Украину, решили, что и РФ тоже нужен свой зрадофильский телеканал, заведовать которым поставили Калашникова, давно известного как сторонника восстановления СССР, притом, как новой империи. Бывший полковник ФСБ Гиркин, так он сам себя представляет, на этом канале уже год рассказывает: "Всё пропало", Кремль "сливает" Донбасс, в 2014 г. надо было наступать по полной, но мне танков дали мало, а то бы я Киев взял. В октябре на "Рой ТВ" допустили и Анатолия Несмияна (блогера под ником Эль-Мюрид), который стабильно пишет: "В Сирии всё пропало, Асада сливают". Сам Калашников специализируется на теме "В РФ всё пропало и Путин с кремлевскими её сливают", поэтому ей срочно нужна правильная, а не "оранжевая" революция.

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Такое вот у них разделение тем, а вместе они обвиняют кремлевских в некомпетентности, сдаче России и в отсутствии у них жёсткой линии и твёрдой руки. К Навальному они относятся благожелательно. В целом "Рой ТВ" – занятный канал, где фсбшники вежливо ругают Путина, мечтают воскресить Сталина, пугают "оранжевой" революцией в РФ и строят планы, как надо сделать контрреволюцию, чтобы её не допустить.

Выпуск "Рой ТВ" от 10 сентября Гиркин открыл трагической фразой: "Сурков – Остап Бендер наших дней, с компанией и под омофором Путина полностью убили у наших людей веру в победу". Дальше было по накатанной в унисон с Калашниковым, а в октябре оба пришли к выводу, что Кремль в Украине сделал ставку на Юлю Тимошенко, но это ошибочная стратегия, и тут Гиркин полез в историю Киевской Руси в духе Бондаренко, куда он вообще-то не ходок. Было понятно, – его попросили эту вставку сделать.

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Идею со сдачей в плен Украине запускают одновременно на центральном телеканале "Россия 1" у Соловьева и на "подпольном" "Рой ТВ" как пробный шар с прицелом на выборы и частично под Томос. Авось из этого что-то выйдет, если бригада Медведчука поднапряжётся, а не выйдет, – так и будет. Явно в Кремле жалеют, что цари Николай I и Александр III не послушались советов перенести столицу империи в Киев. Петербург, конечно, пришел бы в упадок, и был бы не больше Риги или Таллинна, а "воротами" империи стала бы Одесса или Николаев. Москва тоже "просела" бы, но точно не было бы проблемы с Томосом. В Киеве сидел был абсолютно каноничный и один единственный митрополит как глава всей Русской епархии Константинопольского престола, но не было бы митрополитов в каждом райцентре Украины, как сейчас у РПЦ и её филиала УПЦ МП. Всё это альтернативные истории, и если их продолжить, то независимости от Киева уже требовали бы Урал, Сибирь, Новгородский и Вологодский край. Украин и краёв в РФ много, а сущность империи от переноса её столицы не меняется.

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По этой причине ни брать в плен Москву, ни воссоединяться с ней в экстазе братской или сестринской любви не будем. Даже готовы разрешить москалям продолжать и дальше называть себя русами, русскими, россиянами, великороссами и как там им ещё нравится. Хотите называться советским народом или сталинскими соколами, – пожалуйста, но без нас. Только выучите сначала датский язык – на нём разговаривал Рюрик, которого вы к себе с дружиной пригласили или он сам к вам с нею пришёл. Когда выучите – расскажете на нем, как вас никто и никогда не ставил на колени. Мы в Киеве, в отличие от вас, к себе никаких русов не звали, ни Аскольда с Диром, ни Олега с Игорем. Они сами по очереди пришли в Киев с деловым предложением взять Константинополь, что оба раза и было сделано. Какое отношение ко всему этому имеете вы? Никто ведь не начинает историю США с высадки легионов Юлия Цезаря на Британских островах. Начинают с соглашения на корабле "Майский цветок" или с основания колонии Вирджиния (Девственница). Так что и историю Московии-России логично начинать с угро-финского городка Кучково, только при Иване Калите окончательно переименованного в Москву, чтобы имя Кучки не выпирало и не портило всё.

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О том, как Москва стала "столицей нашей родины" благодаря сбору дани для монголов, – тоже расскажите.

У нас с вами очень разные истории, пусть они и пересекались на 300 лет, но гораздо важней то, что с 1990-ых у нас совершенно другой политический и социальный строй, а после революционной волны 2014 г. это отличие только выросло. Украина и РФ сейчас на разных стадиях социальной эволюции. Украина ушла вперёд, а социальная и культурная эволюция в РФ сначала застопорилась благодаря избытку нефтедолларов, а затем и вовсе пошла в обратном направлении. Шагаем в разные стороны, отчего разрыв увеличивается. Поэтому в плен мы вас брать не будем, и без вас проблем хватает, а "братская любовь" безвозвратно сгорела в котле Иловайска.

Зачем Кремлю понадобился этот неуклюжий зондаж, который он ещё будет повторять? Основных причин три – год выборов в Украине, Томос и боязнь политико-тектонических подвижек в самой РФ. О них социологи ещё летом предупредили Кремль, сообщив, что число сторонников перемен в РФ не на много, но превысило число фанов стабильности. В Кремле не стали эту информацию секретить, и решили возглавить движение за перемены, так как его сложно подавить. Поэтому с осени политтехнологи в РФ начали суетиться и предлагать Кремлю разные самобытные ноу-хау, в том числе и "сдаться в плен Украине", – в воздухе запахло волной большого финансирования.

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Владимир Познер 27 сентября даже прочел в университете Йеля студентам лекцию "Как США создали Владимира Путина". Университет Йеля знаменит многим, в том числе и тем, что за небольшие деньги заочно выдал Марксу диплом доктора философии. Познер позиционировал себя как противника Путина, но жаловался – США сами виноваты в его политике. Во-первых, не дали РФ денег – надо было сделать для неё в 2000-ые новый план Маршалла. Во-вторых, постоянно её унижали. Это унижение сводится к принятию в НАТО Польши, Чехии и другие бывших стран соцлагеря, что якобы обещали не делать Горбачёву. Очень унизительно для РФ принятие Латвии, Литвы и Эстонии, а обещание принять Грузию и Украину в НАТО – верх унижения. Путин его не вынес и встал с колен. Оказывается, до этого Россия на коленях всё-таки стояла. Сам Горбачёв ничего такого не говорит, документов не показывает. Ельцин тоже не возражал против принятия Польши в НАТО, и еще в декабре 2014 г. генсек НАТО Столтенберг заявил, что оно никогда никому не обещало не расширяться, в том числе и Горбачёву. Реакция немцев на лекцию Познера была вялой, кто-то из офицеров Бундесвера заявил, что был на переговорах с Горбачёвым по объединению Германии и точно помнит: ничего такого тому не обещали.

Зондаж Познера в Йеле явно закончился неудачей, но идея "сдаться в плен Украине" будет иметь продолжение. Первыми и, вероятно, единственными "пленными" станут иерархи УПЦ МП. Переговоры о почётной сдаче и количестве мест в "президиуме" они уже ведут. Кремль ещё какое-то время покричит о "защите православия", а затем даст команду: всем вступить в единую Украинскую церковь, и разлагать её изнутри пьянством и бездельем. Можно не сомневаться: чекисты в рясах с поставленной задачей справятся достойно, чему подтверждением история советско-московской церкви. Служилым людям из РПЦ главное получать "наркомовские сто грамм", а в остальном они, за исключением немногих, за время своего долгого пребывания в Украине свыклись с её реальностью. У Кремля теперь проблема, – когда отдать команду, а то начнут выходить из РПЦ группами и по одиночке, не дожидаясь её, как в свое время выходили из КПСС. Вероятно, только один Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, встанет в позу воцерковленной Нины Андреевой, которая не могла поступиться принципами, о чём и написала в 1988 г. в газету "Советская Россия", а газета "Правда" всё это осудила как антипартийный уклон.