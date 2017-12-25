"Москва будет в руине!" Россия стянула танки к границе с Украиной

Россия стянула танки к границе с Украиной.

Об этом сообщается в паблике под названием "Игорь Гиркин" в Twitter.

На снимке показали колонну военной техники в Неклиновке Ростовской области.

"Небратья движуют!" - сказано в комментарии.

Украинские пользователи ответили на этот пост так: "Слава Украине - будет Москва в руине!".

Как сообщал "Обозреватель", єкс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин также утверждает, что денежные средства и оружие для вторжения на Донбасс взял в оккупированном Россией Крыму.