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"Москва будет в руине!" Россия стянула танки к границе с Украиной

9.3тЧитать новость на украинском

Россия стянула танки к границе с Украиной.

Об этом сообщается в паблике под названием "Игорь Гиркин" в Twitter.

На снимке показали колонну военной техники в Неклиновке Ростовской области.

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"Небратья движуют!" - сказано в комментарии.

Украинские пользователи ответили на этот пост так: "Слава Украине - будет Москва в руине!".

Как сообщал "Обозреватель", єкс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин также утверждает, что денежные средства и оружие для вторжения на Донбасс взял в оккупированном Россией Крыму.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
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