"Москва будет в руине!" Россия стянула танки к границе с Украиной

Россия стянула танки к границе с Украиной.
Об этом сообщается в паблике под названием "Игорь Гиркин" в Twitter.
На снимке показали колонну военной техники в Неклиновке Ростовской области.
"Небратья движуют!" - сказано в комментарии.
Украинские пользователи ответили на этот пост так: "Слава Украине - будет Москва в руине!".
Как сообщал "Обозреватель", єкс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин также утверждает, что денежные средства и оружие для вторжения на Донбасс взял в оккупированном Россией Крыму.
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