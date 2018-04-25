"Могут применить войска": Армении объяснили, почему она в российской ловушке

Россия не допустит дальнейшей демократизации Армении и прихода к власти политика, который откажется от прокремлевской линии.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по международным вопросам Александр Мусиенко.

"Они могут применить свои силы, которые у них там есть. Присутствующего контингента им предостаточно. Кроме того, рядом есть военные базы на Кавказе. Если будет нужно, они очень быстро могут перекинуть туда дополнительные силы. Варианты тут есть, тем более, что Армения сама попала в эту ловушку благодаря политике Саргсяна. Он проводил максимальную политику на сближение с Россией, подписали кучу соглашений. Они максимально дистанцировались от ЕС и говорили, что наш курс на Россию", - отметил он.

По его словам, это привело к зависимости армянской экономики от России и военному присутствию Москвы в стране.

"Кстати, армяне часто выступали против присутствия российских баз, но это закончилось ничем. И представьте, что появится сила и премьер, который скажет, что мы хотим пересмотреть соглашения с Россией, например, по размещению российских военных. Понятно, что РФ на это не пойдет", - подчеркнул эксперт.

При таком развитии событий Мусиенко не исключил на территории Армении даже "донбасского сценария".

"Эта страна важна для России. Потерять еще одну страну из своей орбиты – это потерять репутацию и имидж. Это лишний пример для всего мира, что люди хотят развиваться не в "русском мире", а идти своим путем. Поэтому для них это будет колоссальная потеря", - констатировал он.

Как сообщал "Обозреватель", Серж Саргсян добровольно сложил полномочия 23 апреля. Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал первый вице-премьер республики Карен Карапетян. Кроме того, президент страны Армен Саркисян принял отставку правительства.