Много зараженных коронавирусом, но мало смертей: в Германии объяснили причину парадокса

На фоне распространения в мире пандемии коронавируса Германия продемонстрировала аномальное отличие от других стран: по сравнению с высоким количеством зараженных COVID-19 там сейчас меньше всего случаев смертей от этого недуга.

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Согласно данным Университета Джона Хопкинса, там по состоянию на 20 марта было 16290 зараженных коронавирусом, что больше, чем в любой другой стране, кроме Китая, Италии, Ирана и Испании. В то же время было зарегистрировано только 44 смерти, говорится в материале Financial Times.

Несмотря на споры из-за этой очевидной аномалии в научных кругах, эксперты утверждают, что низкий уровень смертности в стране, скорее всего, отражает тот факт, что вспышка болезни все еще находится на сравнительно ранней стадии, и возрастной профиль этих инфицированных сегодня был моложе, чем в других странах.

В частности, у более молодых пациентов без предварительных недугов гораздо больше шансов выжить от коронавирусной инфекции, чем у пациентов пожилого возраста.

Еще одним фактором, который может помочь объяснить разницу, специалисты называют чрезвычайно большое количество тестов, которые проводятся в Германии – до 160 000 тестов на коронавирус еженедельно, что больше, чем в некоторых европейских странах в целом с момента начала кризиса.

"Речь идет о мощности. Мощности в Германии очень-очень значительны. Возможности тестирования будут улучшены также и путем перехода лабораторий, специализирующихся на здоровье животных, на проверку на коронавирус. Нет никаких признаков того, что тестовых наборов не хватает", – заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

По его словам, в краткосрочной перспективе массовое тестирование способствует снижению смертности, поскольку позволяет властям выявлять случаи COVID-19 даже у пациентов, у которых мало или нет симптомов, и у которых больше шансов на выживание.

В то же время эксперты предупредили, что картина в Германии, вероятно, изменится будущими неделями и месяцами. Ведь подавляющая часть пациентов заразилась только за последнюю неделю-две.

Вирусологи и эпидемиологи тоже предполагают, что с течением времени различные показатели смертности в разных странах будут сходиться, и все больше стран обнаружат истинное число случаев заражения. Но эксперты также подчеркивают, что Германия, по крайней мере, имела возможность подготовиться к росту серьезных случаев: больницы по всей стране расширяют возможности интенсивной терапии и увеличивают численность персонала, а правительство скупает столько критического оборудования, сколько может.

"Мы в начале, поэтому мы все еще можем осуществить все мероприятия, о которых было заявлено. Мы все еще можем гарантировать, что тяжелобольные люди могут получить лечение в больнице", – подытожил профессор Вилер.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в городке Во Эуганео на севере Италии экспериментальным способом смогли остановить появление новых случаев инфицирования коронавирусом.

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