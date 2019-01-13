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''Мне все равно'': Трамп резко отреагировал на скандал с Путиным

6.5тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп резко негативно прокомментировал информацию о сокрытии деталей с его встреч с главой России Владимиром Путиным.

В интервью Fox News он заявил, что не скрывает ничего о своих разговорах с президентом России.

"Мне все равно. У меня были такие беседы, как и у любого президента...ты садишься с президентами различных стран, я делаю это со всеми странами. У нас была отличная беседа. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. И это было отличное обсуждение. Я ничего не скрываю", - заявил Трамп на просьбу журналистки ответить на обвинения о том, что он скрывает детали встреч Путиным.

Трамп в свою очередь заявил, что WP принадлежит американскому миллиардеру Джеффу Безосу и он использует издание в качестве лоббиста интересов своей компании Amazon.

Он продолжил, что, мол, этих людей не интересуют детали его встреч с другими президентами, но когда речь идет о Путине они спрашивают: "О чем они говорили?".

В результате возникшего скандала в США уже приняли определенные меры. Сопредседатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгель заявил, что проведет слушания по встречам Трампа и Путина.

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По его словам, каждый раз Трамп встречается с Путиным, а стране ничего не говорят. Политик отметил, что комитет намерен узнать всю правду.

"Мы проведем слушания о тайнах вокруг странных отношениях Трампа с Путиным и о том, как они влияют на нашу национальную безопасность", — добавил Энгель.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее влиятельное издание The Washington Post распространило информацию, что Трамп встречался с Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

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Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
Теги
СШАРоссия
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Делаю вывод...украинцы вы для Трампа...ноль...Абсолютный))))))))))))))))))))))))))))))))))
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