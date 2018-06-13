"Мир ввели в заблуждение": озвучен нюанс исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына

Историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сводится к слову "денуклеаризация", которое придумано для введения мира в заблуждение.

Такое мнение выразил дипломат, бывший посол Российской Федерации в Южной Корее Георгий Кунадзе в интервью "Апострофу", отметив, что сам факт встречи является успехом.

"Дело не в различиях политических режимов, а в том, что ядерное оружие – по сути дела единственная гарантия выживания КНДР и ее главный козырь во внешней политике. Убежден, что в силу этого КНДР не откажется ни от ядерного оружия, ни от средств его доставки. Уродливое слово "денуклеаризация" придумано для того, чтобы ввести мир в заблуждение", – отметил он.

По словам Кунадзе, главной стратегической целью Северной Кореи является сохранение политического режима, объективно уязвимого и нежизнеспособного.

"Все остальное - тактика. Напротив, цели модернизации КНДР перед собой не ставит", – подчеркнул дипломат.

Кунадзе также добавил, что сам факт встречи президента США и лидера Северной Кореи можно считать успехом.

"Конечно, это огромный успех северокорейской дипломатии. Ни дед, ни отец Ким Чен Ына даже мечтать не могли о встрече с президентом США", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в Сингапуре 12 июня. После саммита президент США рассказал "об очень хорошей беседе" и "дилемме, которую им предстоит разрешить".

Трамп обязался обеспечить гарантии безопасности КНДР, а лидер КНДР подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.