Мир приблизился к разработке вакцины против COVID-19, в Украине задумались о локдауне: статистика на 21 ноября. Обновляется
Страны активно работают над финальной стадией испытания вакцин против коронавируса. Успехами похвастались в США, Австралии, Великобритании, Китае. В то же время COVID-19 поразил почти 58 млн человек в мире, более 659 тысяч – за последние сутки.
В Украине количество больных стремительно приближается до 600 тысяч. В правительственных кругах заявили о возможности введения полного локдауна на новогодние праздники для сдерживания пандемии.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 598 085 человек. Умерли 10 598 пациентов, выздоровели – 274324.
Главврач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий предупредил о третьей волне коронавируса в стране. Он убежден, что в пик статистику можно умножать на 5.
В мире на сегодня инфекция унесла жизни более 1,37 млн человек, но более 40 млн смогли побороть ее. Согласно официальной статистике, активными больными остаются примерно 16,4 млн жителей планеты.
Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 12,2 млн), Индия (более чем 9 млн) и Бразилия (больше 6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.
В Китае почти миллиону человек сделали прививки экспериментальной вакциной против коронавируса. И ни у кого не было зафиксировано серьезных побочных эффектов.
Украина тоже готовится получить будущую вакцину против COVID-19. В частности, от фонда COVAX и несколькими траншами.
За прошедшие сутки в мире от коронавируса умерло рекордное количество больных – 11 089 человек. По данным сайта Worldometers, почти 2000 смертей зарегистрировали в США. Еще больше полтысячи летальных случаев насчитали в Индии, Бразилии, Великобритании, Мексике, Польше, Франции и Италии. Также за это время в мире подтвердили почти 660 тысяч новых случаев заболевания, около трети – в США.
С начала пандемии количество больных COVID-19 в Бразилии достигло более 6 млн человек, пишет со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны Синьхуа. Так, за прошедшие сутки там обнаружили 38 397 новых случаев инфекции, также зарегистрировано 552 смерти, с учетом которых от начала пандемии недуг унес 168 613 жизней.
Правительство провинции Онтарио объявило о введении с 23 ноября в Торонто и окрестностях повторного локдауна. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Даг Форд.
В Житомире ученикам 5-11 классов решили позволить посещать школы, несмотря на карантин. Такое решение на своем внеочередном заседании принял исполнительный комитет городского совета.
Старший сын президента Трампа, Дональд Трамп-младший, получил положительный результат на коронавирус и пошел на самоизоляцию. Об этом сообщили агентству Bloomberg три источника, знакомые с ситуацией.
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